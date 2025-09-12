Minha Casa, Minha Vida: governo anuncia 918 novas moradias em 10 estados

O Governo Federal, através do Ministério das Cidades, autorizou nesta sexta-feira a contratação de 918 moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida, na modalidade Rural.

O que aconteceu

A modalidade Rural é destinada a famílias residentes em áreas rurais com renda bruta anual de até R$ 120 mil. Segundo a pasta, as propostas foram apresentadas por entidades comunitárias e associações rurais que organizam e representam as famílias beneficiadas.

Serão beneficiadas centenas de famílias de dez estados:

Amazonas Bahia Ceará Minas Gerais Paraíba Pernambuco Sergipe Rondônia São Paulo Santa Catarina

No Norte, o Amazonas receberá 100 novas casas no município de Tefé. Já em Rondônia, cinco famílias de Presidente Médici foram contempladas.

No Nordeste, a Bahia será o estado com maior número de contratações. Serão 408 unidades em cidades como Anagé (19), Antônio Gonçalves (21), Araci (7), Curaçá (45), Heliópolis (50), João Dourado (50), Livramento de Nossa Senhora (50), Morro do Chapéu (50), Mundo Novo (16), Retirolândia (50) e São Gabriel (50).

O Ceará contará com 50 moradias em Catunda, enquanto a Paraíba terá 41 em Triunfo. Em Pernambuco, Caruaru, Tupanatinga e Moreno somam 120 casas, sendo 50 para os dois primeiros e 20 para o último. Já em Sergipe, os municípios de General Maynard e Moita Bonita receberão juntos outras 100 unidades.

O Sudeste terá 32 novas moradias em Capão Bonito (SP). Minas Gerais contará com 50 unidades em Taiobeiras. No Sul, São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina, terá 12 novas casas.