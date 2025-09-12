Governo lista 9.777 itens autorizados a crédito emergencial após 'tarifaço'

O governo publicou a relação de produtos afetados pelo "tarifaço" norte-americano que serão priorizados na linha de crédito emergencial do programa Brasil Soberano. Ao todo, 9.777 produtos podem solicitar o acesso à linha de crédito emergencial.

O que aconteceu

Governo vai priorizar concessão de crédito a 9.777 produtos alvos do tarifaço. A medida busca inibir o efeito das sanções econômicas sobre segmentos que tiverem ampla relação no comércio com os Estados Unidos. Entre os itens, 9.075 serão automaticamente considerados. Os demais 702 terão acesso aos recursos a partir de uma autodeclaração sobre suas vendas efetivamente impactadas.

Listagem busca conter acessos indevidos ao crédito emergencial. Segundo o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), a relação dos códigos visa impedir que empresas e setores que não sofreram a sobretaxa de 40% nas vendas aos Estados Unidos tenham acesso ao benefício.

Medida Provisória liberou R$ 30 bilhões em crédito para as empresas. Os recursos serão retirados do FGE (Fundo Garantidor de Exportações) e não afetam o cumprimento da meta fiscal deste ano. Os prazos das operações nas finalidades da linha emergencial variam entre 5 e 10 anos.

Foco é atender as empresas com alto volume de vendas para os EUA. As principais concessões são destinadas àquelas que tenham tido no mínimo 5% do seu faturamento entre julho de 2024 e junho de 2025 provenientes de exportações de produtos sobretaxados. Para empresas que vendem para aos EUA com percentuais inferiores a 5% do faturamento, há outros R$ 10 bilhões colocados à disposição pelo BNDES, também a juros abaixo do mercado.

Como solicitar

Companhias devem solicitar o benefício direto ao BNDES ou a bancos habilitados. O site do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social possui uma lista de todos os bancos credenciados. Empresas menores e mais prejudicadas terão prioridade.

Beneficiários deverão comprovar que mantiveram empregos de funcionários. A média de empregos entre o 5º e 16° mês após a contratação do financiamento deve ser igual à registrada entre julho de 2024 e junho de 2025. O governo fará monitoramentos nacionais e regionais.

Governo dará garantia e pagará os financiamentos, caso exportadores sofram com inadimplência de compradores ou cancelamento de contratos. Será liberado R$ 1 bilhão do FGO (Fundo de Garantia de Operações), do Banco do Brasil, para que bancos emprestem até R$ 2,5 bilhões às empresas, e mais R$ 2 bilhões do FGI (Fundo Garantidor para Investimentos), do BNDES, para os bancos emprestarem até R$ 20 bilhões.