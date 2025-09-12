Dólar e Bolsa recuam com novas sanções de Trump no radar

Após abrir em leve alta, o dólar passou a cair e recua no pregão de hoje, assim como a Bolsa brasileira, que também opera no vermelho, em meio à repercussão da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e à expectativa de novas sanções dos Estados Unidos, o que aumenta a aversão ao risco entre investidores.

O que está acontecendo

Dólar comercial abriu em leve alta o pregão, às 9h, próximo da estabilidade, mas caiu. Às 10h23, a moeda norte-americana recuava 0,14%, vendido a R$ 5,385. O dólar turismo, usado por quem viaja, registrava estabilidade, sem variação, cotado a R$ 5,599, no mesmo horário.

Ibovespa recua, na abertura, 0,41%, aos 142,560 pontos. O principal índice acionário pode passar por um dia de correção após bater novo recorde duplo, ao alcançar pela primeira vez em sua história os 144 mil pontos, no ápice da sessão de ontem, e encerrar em alta aos 143.150 pontos.

Em meio aos primeiros negócios do dia, a queda nas ações do setor bancário se destacam. As ações ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3, com direito a voto) caem 1,31%. Assim como as ordinárias e preferenciais do Bradesco (BBDC4, com prioridade no recebimento de dividendos) que tombam 1,03% e 0,88%, respectivamente. No Itaú tanto a ordinária como a preferencial (ITUB3 e ITUB4) recuam 1,06% e 1,24%. O movimento é seguido pelo Santander (SANB3 e SANB4), com queda de 0,87% e 1,18%, e as Units, cesta de ordinárias e preferenciais do BTG (BPAC11), que cedem 0,67%.

O mercado repercute hoje a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de condenar, por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus ligados ao núcleo central da trama. Por quatro votos a um, a Primeira Turma do STF sentenciou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por cinco crimes, além de mantê-lo inelegível até 2060. A decisão amplia o clima de instabilidade política e pode provocar volatilidade nos ativos domésticos, especialmente em um ambiente já sensível a riscos fiscais e institucionais.

No exterior, a reação dos Estados Unidos também causa receio entre os investidores. O atual presidente norte-americano, Donald Trump, disse estar "surpreso" com a decisão do STF e comparou o caso ao processo que enfrenta internamente. Já o secretário de Estado, Marco Rubio, classificou a condenação como "perseguição política" e afirmou que os EUA responderão "à altura", sem detalhar quais medidas podem ser tomadas. As declarações de Washington adicionam uma camada de tensão diplomática que pode influenciar o comportamento do investidor estrangeiro no curto prazo, especialmente em um momento de forte saída de capital do país.