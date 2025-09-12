Carteira Nacional do Professor: como emitir documento e quais os benefícios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem a lei que cria a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), ou Carteira Nacional do Professor. O documento é destinado a professores da educação básica e superior, das redes pública e privada.

O que aconteceu

A carteirinha dá direito a meia-entrada em eventos, além de desconto de 15% em diárias de hotéis e outras vantagens. Segundo a lei, 'os objetivos da carteira são identificar professores; promover sua valorização e reconhecimento; e facilitar o acesso às prerrogativas decorrentes da sua condição'.

O documento será emitido a partir de outubro pelo Ministério da Educação (MEC). A Carteira Nacional do Professor tem validade de dez anos em todo o território nacional e status de documento oficial.

Muitas vezes, o professor chegava pra mim e dizia: 'ministro, às vezes, quando eu vou ao cinema, e que tenho que provar que sou professor, para garantir a meia-entrada, tenho que levar o meu contracheque impresso na mão', ou o holerite, como algumas pessoas conhecem. Portanto, a carteira nacional docente brasileira vai ser uma forma de reconhecer Camilo Santana, ministro da Educação, durante evento de sanção do projeto de lei, no Palácio do Planalto

Como emitir a Carteira Nacional do Professor

Faça o cadastro no site do Programa Mais Professores para o Brasil; O acesso é feito com login Gov.br, com CPF e senha cadastrados; Ao se cadastrar, o professor deve indicar o tipo de vínculo de docência, município e unidade de federação onde atua; As informações serão verificadas por meio das bases de dados do governo federal, como Receita Federal do Brasil e Censo Escolar; O prazo de emissão da nova carteira dependerá da disponibilidade dessas informações.

Quais os benefícios?

Descontos em eventos culturais, como cinemas, teatros e shows

Abatimentos de 15% no valor da diária dos hotéis associados

Acesso a cartão de crédito pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil sem cobrança de anuidade

Documento oficial

A Carteira Nacional Docente do Brasil possui os seguintes dados de identificação pessoal: nome completo; Cadastro de Pessoa Física (CPF); filiação; data e local de nascimento; e órgão ou instituição de ensino onde o professor atua, com indicação da unidade da Federação. Além disso, apresenta um código de barras bidimensional, no padrão QR Code.

Além disso, haverá também uma foto do titular do documento no formato 3x4. A CNDB será emitida pelo MEC e poderá ser solicitada em formato digital e físico.