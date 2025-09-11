Topo

Vendas do comércio crescem 1% em julho, ante o mesmo mês de 2024

11/09/2025

O volume de vendas do varejo caiu 0,3% em julho, na comparação com o mês de junho, mostram dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o comércio cresceu 1%.

O que aconteceu

Vendas do comércio recuam pelo quarto mês consecutivo. A comparação mensal aponta para dados negativos do setor desde abril. No período, a perda acumulada do setor é de 1,1%. O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, avalia que os números mostram uma perda de fôlego no curto prazo.

Na comparação anual, o setor mantém a sequência de alta. O avanço de 1% ante julho de 2024 representa o aumento do volume de vendas do varejo pelo quarto mês seguido, segundo a PMC (Pesquisa Mensal do Comércio). No acumulado de 2025, o varejo acumula crescimento de 1,7%.

O que é a PMC

Pesquisa acompanha o comportamento do comércio varejista no Brasil. Para a coleta dos resultados, o IBGE apura a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.

Levantamento é realizado desde 1995, mas passou por diversas alterações. Inicialmente coletada somente na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a pesquisa foi expandida para as Regiões Metropolitanas de Recife e Salvador e ganhou abrangência nacional no ano 2000.

Resultados consideram o desempenho de 11 atividades do varejo nacional. Integram o cálculo as vendas de combustíveis e lubrificantes, supermercados, tecidos, vestuário e calçados, móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos, livros, jornais, revistas e papelaria, equipamentos para escritório, informática e comunicação, artigos de uso pessoal e doméstico, veículos, materiais para construção e venda de alimentos por atacado.

