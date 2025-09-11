Safra brasileira encolhe 3,9% e fica em R$ 783,2 bilhões em 2024

A safra agrícola brasileira alcançou um valor de produção de R$ 783,2 bilhões em 2024, um recuo de 3,9%, em termos nominais, ante o desempenho de 2023 Os dados são da pesquisa PAM (Produção Agrícola Municipal) 2024, divulgada hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O que aconteceu

Valor da produção agrícola em queda. No segundo ano seguido de retração no valor gerado, a safra agrícola brasileira somou R$ 783,2 bilhões em 2024, queda de 3,9% em relação a 2023, segundo o IBGE.

Safra 2024 cai com preços baixos e clima adverso. O recuo é atribuído à combinação de preços internacionais das commodities em baixa e à maior oferta global, principalmente com a recuperação da produção argentina de soja e milho. "Esses fatores impactaram diretamente na receita gerada com a safra 2024, principalmente da soja comercializada no início do ano", informou o IBGE. Além disso, problemas climáticos afetaram o rendimento de cultivos de verão em regiões-chave do Brasil.

Como foi a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. Foram 292,5 milhões de toneladas em 2024, queda de 7,5% frente a 2023. O valor de produção do grupo foi R$ 431,2 bilhões, um recuo de 17,9%, mesmo com aumento de 0,7% da área colhida e de 1,2% da área plantada

Destaques por cultura em 2024, de acordo com o IBGE:

Soja: 144,5 milhões de toneladas (-5%), valor de R$ 260,2 bilhões (-25,4%).

Cana-de-açúcar: 759,7 milhões de toneladas (-2,9%), mas valor cresceu 3% para R$ 105 bilhões.

Milho: 115 milhões de toneladas (-12,9%), valor de R$ 88,2 bilhões (-13,5%).

Café: 3,4 milhões de toneladas (+1,2%), valor de R$ 69,2 bilhões (+58,1%).

Algodão: 8,5 milhões de toneladas (+13,7%, recorde), valor de R$ 31,3 bilhões (+5,6%).

O que isso significa. A soja segue líder no campo, ampliando área cultivada (mais 1,8 milhão hectares), mas perdeu valor por causa da queda global de preços. O milho continua perdendo espaço para a soja, considerada mais rentável e de menor risco. As 10 principais culturas concentraram 83,5% do valor bruto da produção nacional.

Safra encerra com previsão de recorde. A safra brasileira de grãos no ciclo 2024/25 se encerra com previsão de colheita de 350,21 milhões de toneladas e estabelece um novo recorde na série histórica, superando o obtido na temporada 2022/23 (324,36 milhões de toneladas). Os números fazem parte do 12º Levantamento da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

Clima favorável e mais área dão impulso. O resultado foi impulsionado por condições climáticas favoráveis, sobretudo no Centro-Oeste, e pela expansão da área plantada, que chegou a 81,7 milhões de hectares (acréscimo de 1,9 milhão de hectares). A produtividade média nacional subiu 13,7%, atingindo 4.284 kg/ha.

Números da safra:

Soja: 171,47 milhões de toneladas (+13,3%), maior produção já registrada.

Milho (3 safras): 139,7 milhões de toneladas (+20,9%), recorde histórico.

Arroz: 12,76 milhões de toneladas (+20,6%), 4ª maior produção da história.

Algodão: 4,06 milhões de toneladas (+9,7%), novo recorde.

Feijão: 3,07 milhões de toneladas (-3,9%), suficiente para abastecimento interno.

Trigo: 7,54 milhões de toneladas (-4,5%), apesar da recuperação de produtividade.

O que os números mostram. A soja segue como carro-chefe, puxando a alta da produção total. O milho confirma a força da segunda safra, que responde pela maior parte do crescimento. O arroz surpreendeu com forte recuperação no RS, após perdas no ciclo anterior causadas pelo desastre ambiental de 2023. O trigo destoou: menos área plantada levou a queda da produção, mesmo com melhor produtividade.

(Com informações de Estadão Conteúdo)