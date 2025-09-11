Topo

Receita realiza nova operação contra fraudes no setor de combustíveis

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 12h03

A Receita Federal deu início a uma nova fase da Operação Inflamável, voltada ao combate de irregularidades no recolhimento de tributos por empresas revendedoras de combustíveis. As irregularidades no setor são apontadas como uma estratégia para a lavagem de dinheiro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

O que aconteceu

Receita Federal realiza nova fase da Operação Inflamável. A ofensiva mira contribuintes que não se autorregularizaram após terem sido alertados sobre inconsistências em seus pedidos de ressarcimento. Os valores correspondem a inconsistências em créditos tributários de PIS e Cofins por empresas revendedoras de combustíveis.

Fisco analisa mais de 87 mil pedidos de ressarcimento que permanecem irregulares. O primeiro lote já foi concluído, e os demais serão tratados de forma escalonada nos próximos meses. Estima-se que o valor total em análise ultrapasse R$ 1,7 bilhão, com previsão de cobrança superior a R$ 1 bilhão, considerando multas e juros.

Na fase anterior da operação, cerca de 6.300 empresas corrigiram as inconsistências. A regularização das Escriturações Fiscais Digitais das Contribuições para o PIS e para a Cofins resultou na distribuição de R$ 5,2 bilhões em créditos indevidos. O valor equivale a 73% do total identificado. "Essa iniciativa contribuiu para promover maior justiça fiscal e reduzir a concorrência desleal no setor", destaca o Fisco.

Com essa nova fase, a Receita Federal reforça seu compromisso em assegurar que os créditos tributários sejam utilizados conforme a legislação vigente, preservando a arrecadação e a equidade no cumprimento das obrigações fiscais.
Receita Federal

