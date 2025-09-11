Lula: Crime organizado está em 'todas as esferas' e 'chegará à Faria Lima'
O presidente Lula (PT) afirmou hoje que o crime organizado está em "todas as esferas" da vida pública brasileira e que a recente operação da Polícia Federal que revelou a relação do PCC com postos de gasolinas "vai chegar à Faria Lima".
O que aconteceu
Lula afirmou que o crime organizado se espalhou pelo Brasil. "O nosso problema contra o crime organizado é saber que ele está metido em todas as esferas: está no futebol, na política, no judiciário, nos bancos, nas empresas. Virou uma coisa multinacional", afirmou.
De acordo com ele, o mercado financeiro também será atingido. "Fizemos a mais importante operação contra o crime organizado neste país, e vai chegar na Faria Lima! E vai pegar as fintechs, vai pegar algumas coisas que não apareciam", disse.
Segundo a investigação, o PCC usou fintechs da Faria Lima para lavar bilhões de reais. Com o dinheiro, comprou comprar usinas, caminhões, imóveis de luxo, fazendas e até um terminal portuário.
Lula diz que o governo federal precisa participar do combate ao crime organizado. Ele lembrou que esta semana foi a Manaus inaugurar um centro de cooperação internacional para organizar o combate ao crime nas fronteiras. "Daqui pra frente não tem mole para o crime organizado", disse.
Ele também defendeu a PEC da Segurança Pública, proposta pelo Ministério da Justiça. "O Congresso tem que aprovar a PEC da segurança pública", que pretende definir a relação do governo federal com as políticas estaduais de segurança pública.
Lula tocou no assunto ao afirmar que "banqueiro fica nervoso" quando o governo concede beneficio social. Ele se referia à isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, que não ocasionaria "déficit fiscal" porque haverá aumento de impostos aos mais os ricos.
Lula ironizou a irritação o setor bancário. "'Porque dar pra pobre? dá pra nós!' (...) 'investe no sistema financeiro. A Faria Lima tá precisando'", disse o presidente.