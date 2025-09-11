Topo

Inflação dos EUA ganha força e fica em 0,4% em agosto

Imagem: Dado Ruvic/Illustration/Arquivo Reuters

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 10h00

A inflação dos Estados Unidos ganhou força no mês de agosto e subiu para 0,4%, ante alta de 0,3% apurada no em julho, segundo dados apresentados pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Índice de Preços ao Consumidor dos EUA acelera em agosto. A alta de 0,4% do indicador corresponde a um ganho de ritmo em relação ao resultado do mês de julho (0,2%). A taxa é 0,1 ponto percentual acima das expectativas do mercado financeiro (0,3%).

Indicador acumula alta de 2,9% no acumulado em 12 meses. Este é o maior aumento desde janeiro, após ter subido 2,7% no período finalizado em julho.

Preocupação com estagflação. O relatório do CPI pode aumentar as preocupações com a estagflação (aumento da taxa de desemprego combinado com inflação), após recentes dados desfavoráveis para o mercado de trabalho. O repasse das tarifas abrangentes do presidente Donald Trump tem sido gradual, mas os preços podem acelerar nos próximos meses, conforme as empresas já esgotaram seus estoques pré-tarifas. Há algum tempo, as pesquisas empresariais vêm sinalizando aumentos iminentes de preços.

Expectativa de corte de juros. Espera-se que o banco central dos EUA, que tem como parâmetro o índice de preços PCE, de despesas pessoais, para sua meta de inflação de 2%, corte as taxas em sua reunião de política monetária na próxima quarta-feira. O Fed interrompeu seu ciclo de flexibilização em janeiro devido à incerteza sobre o impacto inflacionário das tarifas de importação.

*Com informações da Reuters

