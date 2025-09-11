Topo

Dólar cai, e Bolsa tem leve alta após dados de inflação e emprego nos EUA

O dólar recua no pregão de hoje após a divulgação de dados de inflação e emprego acima do esperado nos Estados Unidos, enquanto o Ibovespa abriu em leve alta, sustentado pelo recuo nas taxas de juros futuros. O movimento reflete a expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve, apesar da pressão inflacionária, em meio a um cenário de fraqueza no mercado de trabalho americano.

O que está acontecendo

O dólar abriu o pregão em alta, às 9h, mas caiu após a divulgação de novos dados da economia dos EUA. Às 10h09, a moeda norte-americana recuava 0,19%, vendida a R$ 5,396. Já o dólar turismo, usado por quem viaja, estava praticamente estável no mesmo horário com ligeira queda de 0,1%, cotado a R$ 5,618.

Movimento é semelhante no exterior, onde o dólar se desvaloriza. No índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, também caía 0,14%, aos 97,71 pontos no mesmo horário.

Ibovespa sobe 0,19%, na abertura, aos 142.612 pontos. A alta modesta nos primeiros negócios de hoje é endossada pelo alívio nas taxas dos contratos de DI (Depósito Interfinanceiro). A taxa com vencimento de janeiro de 2026 operava estável ante o ajuste anterior, a 14,895%; a do DI de janeiro de 2027 cedia de 14,00% a 13,965%; assim como a do DI de janeiro de 2029, que recuava de 13,185% para 13,13%; e a do DI de janeiro de 2031 também vinha em baixa de 13,44% a 13,385%.

Investidoes repercurtem inflação ao consumidor e pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que subiram mais do que esperado. O CPI (Índice de Preços ao Consumidor) subiu 0,4% em agosto, após aumentar 0,2% em julho, informou o Departamento do Trabalho hoje. No ano, o CPI avançou 2,9%, o maior aumento desde janeiro, quando subiu 2,7% em julho. O órgão também divulgou que os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país somaram 263 mil na semana encerrada no dia 6 de setembro, o nível mais alto de pedidos em quase cinco anos. O número também ficou acima da expectativa dos analistas, que era de 235 mil novos pedidos.

Dado do seguro-desemprego corrobora a leitura de desaceleração da economia americana. Apesar da alta na inflação ao consumidor, os dados não devem impedir um corte da taxa de juros pelo Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) na próxima semana, dado o cenário de fraqueza do mercado de trabalho.

A expectativa pelo corte ajuda na desvalorização da moeda norte-americana e na alta da Bolsa brasileira. Com a perspectiva de menor retorno nos títulos do Tesouro dos EUA, investidores globais buscam alternativas em Bolsas e mercados emergentes, como o Brasil, direcionando recursos para ativos de maior risco.

No Brasil, declínio de commodities como o minério de ferro e do petróleo no exterior enfraqueciam empresas de peso do Ibovespa, como Vale e Petrobras. As ações ordinárias, com direito a voto, da mineradora (VALE3) recuavam 0,35%. Os papéis da Petrobras (PETR3 e PETR4) caíam 0,81% e 0,70%, respectivamente.

Mercado também segue de olho no 4º dia de julgamento de Jair Bolsonaro no STF. O Supremo Tribunal Federal pode formar hoje maioria para condenar o ex-presidente e outros sete réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. Ontem, o ministro Luiz Fux divergiu e votou pela absolvição de Bolsonaro em todas as acusações (e defendeu até a anulação do caso por questão de competência), deixando o placar em 2 a 1 pela condenação à espera de Cármen Lúcia e do presidente do colegiado, Cristiano Zanin. O processo é retomado hoje com a apresentação do voto da ministra Cármen Lúcia, a partir das 14h.

Com informações da Reuters.

