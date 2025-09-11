CPMI aprova quebra do sigilo bancário e fiscal do 'Careca do INSS'

Topo

Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS" - Reprodução/BandNews TV
Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS" Imagem: Reprodução/BandNews TV

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 12h49

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) instalada no Congresso Nacional para investigar os descontos irregulares nos pagamentos a aposentados e pensionistas aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".

O que aconteceu

Parlamentares aprovam quebras de sigilo do "Careca do INSS". Antunes é apontado pela PF (Polícia Federal) como figura central nas fraudes em aposentadorias e pensões. Segundo as investigações, ele teria recebido R$ 53,9 milhões de associações envolvidas nos descontos ilegais a aposentados e pensionistas.

Contexto

CPMI foi instalada após revelação de fraudes no INSS. O colegiado, composto por 16 senadores e 16 deputados, investiga o esquema que foi alvo da PF (Polícia Federal) e da CGU (Controladoria-Geral da União). As investigações identificaram descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões, com prejuízo estimado de R$ 6,3 bilhões pela cobrança irregular de "mensalidade associativa" sem autorização.

Descontos investigados teriam ocorrido entre 2019 e 2024. A ação, que começou e seguiu por toda a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL), seguiu até o governo atual, do presidente Lula (PT). As irregularidades foram apresentadas pela Operação Sem Desconto, deflagrada em abril.

Governo federal se comprometeu a devolver os recursos. Os aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos ilegais em seus benefícios do INSS começaram a ser ressarcidos em julho. Para receber, o segurado precisa aderir ao plano de ressarcimento aprovado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Mais de 1,8 milhão aderiram ao acordo.

