BC determina que bancos rejeitem pagamentos para contas suspeitas de fraudes

Adriano Machado/Reuters
Imagem: Adriano Machado/Reuters

Bernardo Caram;

11/09/2025 09h17

O Banco Central informou nesta quinta-feira ter aprovado norma que obriga instituições financeiras a rejeitar transações de pagamento que tenham como destinatárias contas com fundada suspeita de envolvimento em fraude.

De acordo com a autarquia, a medida vale para transações realizadas com qualquer instrumento de pagamento e entra em vigor imediatamente. As instituições precisarão adequar seus sistemas até 13 de outubro.

Para avaliar o envolvimento das contas em fraudes, os bancos deverão usar informações como as de sistemas eletrônicos e bases de dados de caráter público ou privado, segundo o BC.

?A norma se alinha às ações que o BC anunciou na sexta-feira passada buscando reforçar ainda mais os processos e protocolos de segurança do Sistema Financeiro Nacional à luz do envolvimento do crime organizado nos recentes eventos de ataque a instituições financeiras e de pagamentos?, disse a autoridade monetária em nota.

