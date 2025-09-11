Contra crime organizado, BC obriga bancos a rejeitarem contas suspeitas

O Banco Central aprovou uma norma que obriga instituições financeiras a rejeitarem transações destinadas a contas com suspeita de fraude. A regra, que vale para qualquer instrumento de pagamento, entra em vigor imediatamente e os sistemas devem ser adaptados até 13 de outubro de 2025.

O que aconteceu

Proibido fazer transferências para contas suspeitas de fraude. A nova norma obriga instituições financeiras e de pagamento a rejeitarem transações destinadas a contas de depósito à vista, poupança e pré-pagas quando houver "fundada suspeita de envolvimento em fraude". A regra foi detalhada na Resolução BCB nº 501 publicada hoje, alterando a resolução nº 142, de 23 de setembro de 2021, que dispõe sobre procedimentos e controles para prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento.

Instituições devem usar todas as informações disponíveis. Para avaliar o envolvimento das contas em fraudes, os bancos deverão usar informações como as de sistemas eletrônicos e bases de dados de caráter público ou privado. Conforme a autoridade monetária, em caso de bloqueio, a instituição deverá comunicar o titular da conta.

Ação do BC inibe fluxo de dinheiro. O objetivo é interromper o fluxo de dinheiro para contas usadas em fraudes, um dos principais meios usados para golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro. Para a autoridade monetária, quando os bancos não permitem a entrada de recursos na origem, reduz a capacidade de criminosos de usarem diversas contas para espalhar os valores, tornando mais ágil a recuperação de recursos e a investigação.

Novas regras já estão em vigor. O Banco Central também deu um prazo de até 13 de outubro de 2025 para que todas as medidas necessárias para cumprir a norma sejam implementadas pelas instituições financeiras.

Norma reforça ações do BC contra o crime organizado

O BC afirmou que a norma integra ações para reforçar a segurança do sistema financeiro após ataques do crime organizado. "A norma se alinha às ações que o BC anunciou na sexta-feira passada (5) buscando reforçar ainda mais os processos e protocolos de segurança do Sistema Financeiro Nacional à luz do envolvimento do crime organizado nos recentes eventos de ataque a instituições financeiras e de pagamentos", disse a instituição.

Limite de transação. Entre as mudanças apresentadas, o BC criou um limite de R$ 15 mil para Pix e TED feitos por meio de instituições financeiras não autorizadas pelo BC a operar diretamente nesse sistema. A regra enquadra as fintechs menores que realizam transações via outras, maiores, que são autorizadas. Cerca de 0,03% do total de contas do sistema deve ser afetado, como mostrou o UOL.

Com as novas regras, o BC espera coibir novos ataques ao sistema do Pix. Depois da mudança, para fazer desvios de maior volume, os criminosos teriam que realizar uma grande série de transferências individuais de até R$ 15 mil, o que daria mais trabalho e facilitaria o rastreamento dos destinatários.

Ataques crescem

Hackers passaram a avançar no sistema financeiro. Diversas invasões foram identificadas pelo BC nos últimos meses. Entre os alvos recentes aparecem a fintech Monbank, a Sinqia e a C&M Software. As perdas estimadas nas ações foram de, respectivamente, R$ 4,9 milhões, R$ 710 milhões e R$ 1 bilhão.

Caso mais recente não atingiu a infraestrutura do Pix. Diferentemente dos ataques anteriores, a invasão da Monbank atingiu o sistema de transferências via TED. A fintech afirma que conseguiu recuperar o valor desviado e comunicar o BC e a Polícia Federal sobre a ocorrência.

Infiltração do crime organizado também preocupa o BC. Na semana passada, a Operação Carbono Oculto revelou esquemas de fraude e lavagem de dinheiro relacionados à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Mais de 1.000 postos de combustíveis, fintechs e fundos de investimento apareceram entre os envolvidos nas irregularidades do esquema que teria movimentado ao menos R$ 52 bilhões nos últimos quatro anos.

Tratamento das fintechs foi igualado ao dos bancos. Diante das irregularidades investigadas, a Receita publicou o ato normativo para ampliar a fiscalização e combater crimes relacionados às empresas financeiras. Com a mudança, as empresas financeiras precisarão dar informações ao Fisco sobre todas as movimentações.