Aos 15, jovem amazonense dá palestras sobre finanças em escolas do Brasil

Com apenas 15 anos, a amazonense Malu Lira, criadora do projeto Malu Finanças, já percorre escolas pelo país para falar sobre um tema que assusta até adultos: finanças. O interesse surgiu cedo, aos oito anos, e ganhou força quando ela começou a gravar vídeos para a internet no ano seguinte.

"Uma vez, eu estava assistindo um filme da Barbie onde ela ia pra Paris. E eu perguntei para minha mãe: 'como eu posso ir pra Paris que nem a Barbie?'. Minha mãe poderia ter falado 'olha pela janela e vê onde você está, você não vai pra Paris'. Mas não foi isso que a minha mãe nem o meu pai fizeram", contou ela, no Divã de CNPJ, do UOL.

A primeira experiência prática veio em Apuí, no interior do Amazonas, onde nasceu. Aos seis anos, Malu vendia bolos com a ajuda da mãe. Mais tarde, ao se mudar para Manaus, teve acesso à internet e a conteúdos sobre educação financeira.

Meus pais sempre me falaram que, se eu quisesse realizar meus sonhos, precisava guardar dinheiro. Que eu precisava estudar, aprender outra língua. Na época, eu não gostava de estudar muito. Mas, a partir disso, eu aprendi como o estudo era uma ferramenta pra gente alcançar a vida que a gente queria. Malu Lira, criadora do projeto Malu Finanças

Criadores de conteúdo como Nathalia Arcuri, fundadora da plataforma Me Poupe!, foram inspiração para a adolescente. "Sou fã dela, acho que o primeiro vídeo que assisti sobre esse tema foi dela", relembrou Malu, que é fundadora da empresa Malu Educação Financeira e criadora do método "Criança e Jovem de Valor".

Captar a atenção dos adolescentes e até dos adultos, porém, foi um desafio. "Quando eu falava sobre dinheiro com meus colegas, eles achavam chato. Quando falava com professores, diziam que não era importante", disse ela. "Mas a gente vê o resultado disso no Brasil de hoje, porque mais de 70% das famílias estão endividadas".

A percepção virou propósito. Para a influenciadora, falar de dinheiro com crianças e adolescentes é um passo essencial para mudar o futuro. "Independente da situação financeira da família, toda criança deve aprender sobre o tema. Assim, quando crescer, o dinheiro não vai ser um obstáculo entre ela e os sonhos, mas uma ferramenta."

Malu já escreveu 20 livros sobre educação financeira voltados para crianças e jovens. Ela defende uma abordagem lúdica e adaptada à idade para ensinar sobre finanças, sugerindo exemplos práticos do cotidiano e histórias para engajar crianças.

Ao explicar o que é dinheiro para os mais novos, por exemplo, a estudante recorre a exemplos simples: "É um pedaço de papel que todo mundo decidiu que tem valor. Com ele, você pode comprar cinco balas, um pirulito, uma dúzia de pães. Mas não serve só para o agora. O dinheiro deve servir para o seu eu do presente e do futuro".

Hoje, Malu sonha em expandir o alcance de suas palestras, ajudando a incluir a educação financeira no cotidiano de jovens de diferentes realidades. "O dinheiro é só papel, mas pode ser um ajudante de histórias", disse ela.

'Riem e depois se interessam', diz influenciadora sobre finanças para jovens

Muitos adolescentes reagem com desinteresse ao tema das finanças, mas acabam engajados quando o conteúdo é apresentado de forma próxima à sua realidade, afirmou Malu.

Ela diz que adaptar o discurso ao universo juvenil é fundamental para desmistificar conceitos financeiros e tornar o aprendizado mais atrativo.

Quando eu começo a falar, já dá pra ver os alunos que ficam cochichando entre si, fazendo piada, achando que é só mais um programa da escola, ou um tempo pra ficar fora da sala, mas, como eu faço pra eles se interessarem? Eu conto a minha história. Por quê? Acredito que quando a gente traz um exemplo, fica muito mais fácil. E acredito que é muito legal, inclusive, que o fato de eu ser jovem é mais um fator de identificação com eles. Malu Lira, criadora do projeto Malu Finanças

A influenciadora relata que, nas palestras, percebe a mudança de comportamento dos alunos à medida que o conteúdo se conecta com suas experiências pessoais.

"Eu faço muita palestra pro interior. E aí, quando você traz essa imagem de esperança, de como a educação liberta e a educação financeira pode vir como uma ferramenta, é muito fácil da criança se identificar, porque todos nós temos sonhos."

Ela acredita que o reconhecimento do público ao final dos encontros demonstra o potencial de transformação que a educação financeira pode promover.

No final, quando todo mundo aplaude e você consegue ver os olhinhos iluminados, animados com a novidade, você vê que você plantou a sementinha. Malu Lira, criadora do projeto Malu Finanças

