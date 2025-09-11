Afastamentos por transtornos mentais dobram em 10 anos e superam os 470 mil

Quase meio milhão de trabalhadores brasileiros (472.328) se afastaram de suas atividades em 2024 por transtornos mentais e comportamentais, segundo dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social.

O que aconteceu

Houve um aumento de quase 67% em relação a 2023, quando 283.471 afastamentos foram registrados. O número mais que dobrou em relação a 2014 (221.721).

A doença que mais gerou a concessão de benefícios por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) em 2024 foi o transtorno de ansiedade, com 141.414 casos. Ele é seguido de episódios depressivos (113.604), depressão recorrente (52.627), transtorno bipolar (51.314) e dependência de substâncias (21.498).

A tendência é que o número cresça ainda mais em 2025. Isso porque, em seis meses (janeiro a junho), o total de afastamentos por transtornos mentais já chega a 271.076, quase 35 mil a mais que a metade dos casos constatados no ano passado.

2014 : 221.721

: 221.721 2015 : 170.830

: 170.830 2016 : 182.124

: 182.124 2017 : 182.252

: 182.252 2018 : 219.542

: 219.542 2019 : 207.945

: 207.945 2020 : 91.607 *

: 91.607 * 2021 : 185.708

: 185.708 2022 : 201.864

: 201.864 2023 : 283.471

: 283.471 2024 : 472.328

: 472.328 2025 (janeiro a julho): 271.076