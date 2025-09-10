UOL vence 2º Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário

Uma série de reportagens do UOL sobre as ameaças sofridas por um delegado responsável por investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou o 2º Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário — Direitos Humanos, Cidadania e Tecnologia.

Os jornalistas do UOL Mateus Coutinho, Letícia Casado e Rafael Neves venceram a premiação na categoria Inteligência Artificial, Inclusão Digital e Desinformação, no fomato jornalismo de texto, com as reportagens: "Delegado que investiga Bolsonaro relatou ameaça uma semana após indiciá-lo"; "PF apura exposição em massa de dados pessoais para intimidar delegado"; "Esquema contra Moraes foi descoberto por CNH, suborno e ameaça de morte"; "PF: Marcos do Val obstruiu inquérito e corrompeu menor para atacar delegado" e "Moraes apontou má-fé de representante do X no Brasil para não ser intimada".

Os vencedores foram anunciados durante cerimônia na noite de hoje, no Salão Branco do STF, em Brasília (DF).

Promovido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) junto com os tribunais superiores (TSE, STJ, STM e TST) e conselhos de justiça (CNJ e CJF), o prêmio tem por objetivo incentivar a produção de reportagens que evidenciem o papel do Judiciário na promoção da cidadania, dos direitos humanos e da justiça social.

Os jurados do eixo temático em que as reportagens do UOL tiveram reconhecimento foram: o presidente do STF e do CNJ, ministro Luís Roberto Barroso; a presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia; a presidente da Comissão Permanente de Comunicação do Poder Judiciário, conselheira Daiane Nogueira de Lira; o presidente da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), Frederico Mendes Júnior; o presidente da OAB, Beto Simonetti; a jornalista e doutora em Ciência Política Grazielle Albuquerque; e o jornalista Rodrigo Haidar.

Finalistas

O UOL também foi finalista com outras duas reportagens em vídeo: "Onde a polícia mata mais do que o crime", na categoria Direitos Humanos, Cidadania e Meio Ambiente, e "Quem tem medo das câmeras corporais?", na categoria Inteligência Artificial, Inclusão Digital e Desinformação, do jornalista Luís Adorno. As duas matérias ficaram em terceiro lugar na premiação.