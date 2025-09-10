Reag vende a gestora Empírica para a SRM Asset por até R$ 75 milhões

A Reag Investimentos anunciou a venda da gestora Empírica Holding para a SRM Asset, holding da Smart Hub. Segundo fato relevante enviado ao mercado financeiro, a operação terá um custo de até R$ 75 milhões. A movimentação acontece após a companhia ser um dos alvos da megaoperação realizada há duas semanas que mirou eventuais envolvimentos da empresa na lavagem e ocultação de recursos do PCC (Primeiro Comando da Capital).

O que aconteceu

Reag vende a gestora Empírica Holding para a SRM Asset. O negócio foi formalizado ontem com a assinatura do MoU (Memorando de Entendimentos). Com a venda, a SRM passa a ser detentora de 100% das cotas da Empírica Holding, adquirida pela Reag no ano passado.

SRM vai pagar R$ 25 milhões em seis parcelas semestrais. Além do pagamento inicial, a empresa se compromete em arcar com as dívidas assumida pela Reag Asset Managament no momento em que comprou a Empírica. As estimativas apontam que o valor varia entre R$ 36 milhões e R$ 50 milhões. Com isso, o valor final do negócio será entre R$ 61 milhões e R$ 75 milhões.

Com relação à assunção de dívida, a Companhia esclarece que o valor da dívida não pode ser precisado neste momento por se tratar de um percentual de receitas líquidas a serem apuradas em períodos de apuração futuros [2026,2027 e 2028].

Reag, em fato relevante

Holding prevê elevar os ativos da gestão para R$ 7 bilhões. Eduardo Siqueira, responsável pela área de relações com investidores da SRM Asset, afirma que a aquisição "reforça o compromisso de oferecer soluções completas e inovadoras". A transação poderá estar sujeita à aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Reag é uma das principais gestoras de patrimônio do Brasil. O núcleo se define como a gestora "mais independente" e descarta qualquer elo com a rede bancária. O bloco possui cerca de R$ 299 bilhões sob sua administração, conforme a edição mais recente do Ranking de Gestão da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) de fevereiro de 2025.

Empresa mantém um processo de expansão desde 2023. Com uma série de aquisições, a Reag assumiu as casas de crédito Empírica e Quasar e finalizou a compra da plataforma de contratação de serviços GetNinjas. No final do ano passado, as aquisições envolveram a Berkana Patrimônio e a Hieron Patrimônio Familiar.

Alvo de megaoperação

Sede da Reag Investimentos foi um dos alvos da Operação Carbono Oculto. Na semana passada, agentes da PF e da Receita Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na empresa. As suspeitas apontam o envolvimento no esquema de fraudes e lavagem de dinheiro de uma facção criminosa no ramo de combustíveis.

Fundador da Reag renunciou ao cargo executivo na empresa. Em decisão tomada no início desta semana, João Carlos Falbo Mansur deixou a presidência do Conselho de Administração da empresa e distribuiu aos sócios sua participação majoritária nos papéis da Reag Investimentos. Também abandonaram suas funções Fabiana Franco, diretora financeira, e Altair Tadeu Rossato, membro independente do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Reag.