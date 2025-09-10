Pix: o que explica teto de R$ 15 mil e quais são as instituições afetadas

O Banco Central estabeleceu um limite de R$ 15 mil para Pix e TED feitos por meio de instituições financeiras não autorizadas a operar diretamente no sistema financeiro.

O que aconteceu

As medidas foram feitas para desencorajar novas investidas do crime organizado. A restrição foi anunciada após ataques cibernéticos e casos de lavagem de dinheiro, afetando principalmente clientes de fintechs menores.

O teto valerá para pessoas físicas (consumidores) e jurídicas (empresas), afetando 0,03% do total de contas do sistema financeiro brasileiro, de acordo com o BC. "Ou seja, 99% das transações Pix ou TED de pessoas jurídicas estão abaixo de R$ 15 mil. Se eu fosse falar de pessoa física, esse valor seria de R$ 3.700. É uma folga bastante boa", disse Gabriel Galípolo, presidente do BC.

O limite será aplicado a 79 instituições (veja lista mais abaixo), que precisam cumprir protocolos de segurança. Estão na fila em busca da licença 142 instituições financeiras, das quais 72 são instituições de pagamento (que oferecem contas transacionais, mas não produtos de crédito, por exemplo) e 70 de outros segmentos financeiros.

Algumas instituições de diversos tipos funcionam e se ligam ao sistema por intermédio de um prestador de serviço terceirizado, que é um prestador de serviço de tecnologia. Não é uma financeira e, por isso, não está embaixo da supervisão do Banco Central Gabriel Galípolo, presidente do BC

A situação das instituições pode ser consultada no site do BC. Para isso, os consumidores devem acessar a página "encontre uma instituição regulada/supervisionada". As informações são disponibilizadas a partir da pesquisa pelo nome ou CNPJ da instituição desejada. A relação completa das instituições (aprovadas e não autorizada) pode ser consultada neste link.

Veja a lista das 79 instituições não autorizadas