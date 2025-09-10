'Pequenos produtores sofrem mais com tarifaço', alerta especialista

As tarifas americanas de 50% afetam especialmente pequenos e médios produtores brasileiros, afirma Frederico Lamego, superintendente de relações internacionais da CNI (Confederação Nacional das Indústrias), no Canal UOL.

Lamego cita setores como máquinas, móveis e minerais específicos, que têm dificuldade para encontrar novos mercados. O executivo diz que a prioridade agora é acompanhar medidas compensatórias e buscar diálogo.

Nós estamos aqui muito preocupados com os pequenos e médios produtores, por exemplo do setor de máquinas e equipamentos, que exporta diversos tipos de produtos que são produzidos em conformidade com um conjunto de regulações americanas. São produtos que não dá para simplesmente desviar e buscar novos mercados. Tem todo o setor de mobiliário no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, que está sendo muito afetado. São diversos setores no Brasil, a maior parte deles esteve conosco nos Estados Unidos semana passada, o nosso objetivo agora de um lado é acompanhar como que estão sendo implementadas essas medidas compensatórias pelo Plano Brasil Soberano de um lado e do outro lado aguardar que essas tensões diminuam a temperatura, para que possa ser possível criar algum canal de diálogo entre os países a partir desse primeiro contato que nós fizemos, atuando como facilitadores. Frederico Lamego

'Missão abriu pontes, sem novas sanções', diz Frederico Lamego

Lamego (CNI) afirma que a missão em Washington evitou novas sanções dos EUA e abriu espaço para negociações futuras, com agenda positiva envolvendo minerais críticos e combustíveis sintéticos.

Nós acreditamos que a CNI cumpriu uma missão, que foi a missão de abrir pontes. Nós estivemos com diversas autoridades para entender as possibilidades reais de se iniciar algum tipo de processo negocial, e isso foi entendido. No caso do Departamento de Estado foi colocado um sinal de abertura a partir de uma eventual início de negociação. Frederico Lamego

