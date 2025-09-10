Brasil tem maior deflação em 3 anos, com alimentos e contas de luz em queda

O índice oficial de inflação do Brasil ficou negativo em 0,11% em agosto, mostram dados apresentados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Influenciado pela queda de preço dos alimentos (-0,46%) e das contas de luz (-4,21%), o resultado corresponde à primeira deflação registrada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) desde agosto do ano passado (-0,02%) e a maior queda do indicador desde setembro de 2022 (-0,29%).

Como foi o IPCA

Brasil volta a ter deflação mensal após um ano. A queda de 0,11% dos preços em agosto representa o primeiro resultado negativo do IPCA desde o mesmo mês do ano passado (-0,02%). Na comparação entre todos os períodos do ano, trata-se da maior deflação apresentada pelo índice de preços desde setembro de 2022 (-0,29%). As expectativas indicavam para uma deflação 0,15% no mês passado.

Inflação acumulada em 12 meses segue acima de 5%. Com a deflação, o índice oficial de preços passa a acumular alta de 5,13% entre setembro de 2024 e agosto deste ano. A variação anual é a menor desde o período encerrado em fevereiro (5,06%) e mantém a perda de ritmo apurada em julho. No mesmo intervalo do ano passado, a alta acumulada do IPCA era de 4,24%.

Resultado mantém a inflação acima do teto da meta. Apesar do recuo, a taxa acumulada do IPCA ainda é superior ao limite da meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional). A regra determina que a inflação para este ano seja de 3%, com a possibilidade de oscilações de até 1,5 ponto percentual (entre 1,5% e 4,5%).

IPCA deve voltar à meta somente no início de 2026. A projeção foi apresentada pelo presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, na carta enviada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para justificar o estouro da meta nos seis primeiros meses deste ano. "O compromisso do Banco Central é com a meta de inflação de 3%", diz a carta, que prevê o índice oficial de preços em 4,2% no próximo mês de março. A perspectiva é a mesma partilhada pelos analistas do mercado financeiro.

Contas de luz mais baratas

Tarifas de energia elétrica recuam após três altas seguidas. O valor das contas de luz aparece 4,21% mais baixo no mês passado, depois de acumular alta de 9,93% entre maio e julho. O alívio no bolso corresponde à primeira queda das tarifas de energia elétrica residencial desde abril (-0,08%). No acumulado deste ano, as despesas aparecem 5,54% mais caras.

Redução das contas de luz é justificada pelo "Bônus de Itaipu". O barateamento das faturas surgiu com a distribuição de uma parcela de R$ 936,8 milhões do resultado positivo de comercialização da parte brasileira da Hidrelétrica Itaipu. A dedução estava presente nas tarifas dos clientes residenciais ou rurais que tiveram consumo inferior a 350 kWh em pelo menos um mês do ano passado.

Desconto médio das contas de luz era estimado em R$ 11,59. A previsão apresentada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) considera que o abatimento chegará às tarifas de 97% dos clientes residenciais e rurais. O valor dos descontos estava descrito nas faturas com a inscrição "Bônus Itaipu" para todas as faturas emitidas no mês de agosto.

Bandeira tarifária inibe queda ainda maior das contas de luz. Um alívio ainda mais expressivo das tarifas de energia elétrica foi impedido devido à adoção da bandeira vermelha Patamar 2 nas contas deste mês. A decisão tomada devido ao uso de fontes mais caras para a geração de energia eleva o valor das tarifas em R$ 7,87 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora). Em julho, a taxa extra era de R$ 4,46 a cada 100 kW/h.

Alimentos em queda

Preço dos alimentos cai pelo terceiro mês consecutivo. A queda de 0,46% dos produtos que compõem o grupo de despesas foi superior às registradas em junho (-0,18%) e julho (-0,27%). No acumulado do trimestre, a baixa soma 0,9%.

Queda foi influenciada pela alimentação em domicílio (-0,83%). O resultado foi influenciado pelos preços mais baixos do tomate (-13,39%), da batata-inglesa (-8,59%), da cebola (-8,69%), do arroz (-2,61%) e do café moído (-2,17%).

De forma geral, tais produtos alimentícios registraram quedas em razão de maior oferta.

Fernando Gonçalves, gerente do IPCA

Alimentação fora de casa mantém trajetória de alta. O índice referente ao subgrupo perdeu força ao subir 0,5% em agosto, ante alta de 0,87% apurada em julho. O resultado foi puxado pelo encarecimento dos lanches (+0,83%) e da refeição (+0,44%).

Custos dos transportes recuam

Inflação do grupo de despesas ficou negativa em 0,27%. O resultado foi influenciado pela queda de 2,44% do preço das passagens aéreas. "A redução se deve ao final das férias de meio de ano", explica Fernando Gonçalves, gerente do IPCA.

Combustíveis ficam 0,89% mais baratos para os motoristas. A queda é puxada pela redução de 0,94% da gasolina devido à elevação da mistura do etanol sobre o combustível, que subiu para 30% no mês passado. Os preços do etanol (-0,82%) e do gás veicular (-1,27%) também caíram, enquanto o óleo diesel subiu 0,16%.

Veja a variação de cada grupo:

Habitação: -0,9%

Alimentação: --0,46%

Transportes: -0,27%

Comunicação: -0,09%

Artigos de residência: -0,09%

Despesas pessoais: +0,4%

Saúde e cuidados pessoais: +0,54%

Vestuário: +0,72%

Educação: +0,75%

O que é o IPCA

Inflação oficial é calculada a partir de 377 produtos e serviços. A escolha pelos itens tem como base o consumo das famílias com rendimentos entre um e 40 salários mínimos. O cálculo final considera um peso específico para cada um dos itens analisados pelo indicador.

IPCA abrange a evolução dos preços em nove grandes grupos. As análises consideram as variações apresentadas por itens das áreas de alimentação e bebidas, artigos residenciais, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e cuidados pessoais, transportes e vestuário.

Análise mensal é realizada nos grandes centros urbanos do Brasil. Para isso, o IBGE realiza as coletas de preços nas regiões metropolitanas de Belém (PA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e do Distrito Federal. Também há pesquisadores nos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.