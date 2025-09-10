Trabalhadores que foram demitidos do banco Itaú afirmam que não receberam nenhuma comunicação dos seus chefes sobre queda na produtividade, motivo alegado para os desligamentos. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região estima que 1.000 funcionários foram desligados, de um total de aproximadamente 85.500. O banco disse que processo é parte de uma "revisão de condutas relacionadas ao trabalho remoto" e não quis confirmar o total de demissões.

O que aconteceu

Demissão "fria" e sem direito a explicação. Uma ex-funcionária da área de tecnologia, que pediu para não ser identificada, contou que foi efetivada há cerca de um ano em um esquema híbrido, sendo dois dias presenciais e três em home office. No momento da demissão, apenas foi dada a justificativa de "problemas de produtividade e aderência à cultura da empresa". Ela conta que não teve chance de responder as alegações.

Na hora fiquei sem chão e meu estômago embrulhou, visto que não estava esperando por aquilo. Apenas me deram o termo de rescisão do contrato para assinar e pediram para devolver os equipamentos do banco.

Ex-funcionária do Itaú, que pediu para não ter a identidade divulgada

Nenhum aviso ou orientação antes da demissão. Não houve qualquer tipo de queixa prévia por parte dos gestores sobre o tempo mínimo de conexão durante as jornadas remotas, que estaria sendo desrespeitado. "Acho que esse foi o ponto que mais me decepcionou em relação a como a empresa lidou com isso. Não houve conversa, clareza ou humanidade na decisão tomada", lamentou

Pressão por trabalho presencial cresceu nos últimos meses. "A gerência da qual eu fazia parte começou a cobrar dias fixos para fazer o presencial, diminuindo bastante a flexibilidade que a equipe tinha", contou a ex-funcionária.

Reunião entre sindicato e banco confirmou os 1.000 desligamentos. Ao UOL, a presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Neiva Ribeiro, disse que nunca havia recebido qualquer tipo de queixa, tanto da instituição quanto dos trabalhadores, sobre queda de produtividade ou outras questões ligadas ao trabalho remoto. "O sindicato não conhece as métricas pelas quais eles estão sendo avaliados ou qual é o sistema de monitoramento pelo qual eles estão sendo acompanhados", afirma.

Foi um desrespeito o que o Itaú fez, porque nós temos uma mesa de negociação permanente. O banco poderia ter chamado o sindicato para conversar e buscado por soluções, se fosse o caso, sem necessidade da demissão em massa.

Neiva Ribeiro, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região

Elogios em uma semana, demissão na outra. Também sem se identificar, outro ex-funcionário, que tinha cinco anos de registro, contou que ainda na semana passada havia sido elogiado por sua chefia durante uma reunião rotineira. "Meu desempenho foi considerado exemplar, minhas entregas eram de alta qualidade. Aí, nesta semana, fui demitido", disse.

Tentei entender o que motivou o meu desligamento. Meu esquema de trabalho era híbrido, nunca faltei, inclusive falava para meu gestor encaminhar outras demandas. Foi tudo tão seco e tão desumano.

Ex-funcionário que pediu para não ser identificado

Sindicato fará reuniões com funcionários que ficaram no banco para entender a situação. O objetivo, segundo Neiva, é tentar compreender como o processo se deu e se é possível reverter os desligamentos. "Os bancos são uma concessão pública, eles têm que ter responsabilidade social com o emprego, com os trabalhadores e com a sociedade. Então, nós não vamos permitir que eles descartem os trabalhadores dessa forma e desrespeitem o movimento sindical", pondera.

Itaú não quis comentar pontos abordados pela reportagem. Os questionamentos incluíam a falta de feedbacks, o numero total de demitidos e se as demissões foram apenas em São Paulo. Em nota, o banco afirmou que os desligamentos aconteceram após "revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada", e que, em alguns casos, "foram identificados padrões incompatíveis" com os princípios de confiança.

Leia nota na íntegra