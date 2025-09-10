Topo

Gás do Povo: quando beneficiários poderão retirar botijões de graça?

A distribuição dos botijões deve começar a partir de 30 de outubro - Caetano Barreira
A distribuição dos botijões deve começar a partir de 30 de outubro Imagem: Caetano Barreira

10/09/2025 16h35

O programa 'Gás do Povo', lançado pelo Governo Federal, distribuirá botijões gratuitamente para famílias de baixa renda e substituirá o Auxílio Gás.

O que aconteceu

A distribuição dos botijões deve começar a partir de 30 de outubro. A iniciativa será implementada de forma gradual e a previsão é que, até março de 2026, todas as 15,5 milhões de famílias que serão contempladas pelo programa já estejam sendo atendidas.

Terão direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal per capita de até meio salário-mínimo (hoje em R$ 759). A prioridade será para aqueles que recebem o Bolsa Família.

Cada família terá direito a uma quantidade de botijões por ano, conforme a composição familiar.

  1. Famílias com 2 integrantes: Receberão até 3 botijões por ano. Validade de 4 meses, cada vale.
  2. Famílias com 3 integrantes: Receberão até 4 botijões por ano. Validade de 3 meses, cada vale.
  3. Famílias com 4 ou mais integrantes: Receberão até 6 botijões por ano. Validade de 4 meses, cada vale.

Em vez do benefício em dinheiro, como acontecia no Auxílio Gás, agora cada família vai retirar diretamente o botijão de gás nas revendedoras credenciadas mais próximas de sua casa, sem intermediário. A gratuidade será concedida no momento da compra, mediante validação eletrônica na revenda habilitada.

Nós vamos deixar o Auxílio Gás, que hoje contempla apenas 5,4 milhões de famílias, para distribuir de forma desburocratizada, de forma simplificada, nos 58 mil postos de revenda pelo Brasil afora. E nós teremos, a partir de novembro, 15,5 milhões de famílias, mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras atendidos com gás de cozinha, Gás do Povo na sua residência Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, ao programa A Voz do Brasil

A autorização para a retirada se dará de quatro formas:

  • Por meio de um aplicativo gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), onde o beneficiário poderá localizar revendas credenciadas e acessar o vale eletrônico;
  • Com o cartão do próprio programa que será criado;
  • Por meio de vale impresso a ser retirado nas agências da Caixa Econômica Federal ou em lotéricas;
  • Com o cartão do Bolsa Família.

Preço por unidade da federação

O valor a ser pago pelo botijão será definido de forma regionalizada pelos ministérios de Minas e Energia e da Fazenda, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A diferenciação do preço por unidade da federação considera as variações regionais e busca reduzir desigualdades.

A revenda participante deverá ter a identidade visual padronizada, com as informações do programa. "É importante destacar que o preço de referência não inclui o frete de entrega do gás de cozinha", informou o governo.

Como identificar as revendedoras credenciadas?

Já existem 58 mil postos de revendas. É onde o brasileiro e a brasileira já buscam o seu gás de cozinha, já compram o seu gás. Todos os postos terão a placa. Aqui tem gás do povo. E chegará com o cartão da Caixa, ou com o cartão do Bolsa Família, ou com o Vale, que poderá ser retirado em todas as casas lotéricas do Brasil, ou com o aplicativo da Caixa Econômica Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, ao programa A Voz do Brasil

E se o valor do botijão for menor que o preço de referência?

Se o preço praticado pela revenda for menor, não há geração de crédito ou troco, nem acúmulo para o próximo benefício. Importante: a revenda que quiser participar do programa deve entregar o botijão ao beneficiário e será ressarcido pela Caixa pelo valor do preço de referência do gás de cozinha (GLP) do estado de domicílio da família. Portanto, podemos dizer que o botijão será gratuito para todos os beneficiários Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, ao programa A Voz do Brasil

