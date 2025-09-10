Embraer vende primeiros jatos E195-E2 para EUA, em negócio de R$ 24 bi

A Embraer fez a primeira venda do seu jato regional E195-E2 para uma companhia aérea dos Estados Unidos. A Avelo Airlines fez um pedido firme de 50 aeronaves desse modelo, no valor de US$ 4,4 bilhões (R$ 23,9 bilhões pela taxa de câmbio de hoje), e tem a opção de comprar mais 50 no futuro.

O que aconteceu

As aeronaves começam a ser entregues para a Avelo no primeiro semestre de 2027. A Embraer anunciou a venda para a Avelo em comunicado ao mercado financeiro nesta manhã.

O E195-E2 é o mais moderno jato regional da Embraer. Pode acomodar até 150 assentos.

O plano da Avelo é complementar, com os E195-E2, a sua frota de Boeings 737, abrindo novos mercados. Também pretende ganhar eficiência em muitos dos aeroportos já atendidos.