Em meio à concorrência, fabricante do Ozempic demite 9 mil funcionários

A Novo Nordisk, fabricante do Ozempic e Wegovy, anunciou que cortará cerca de 11% da sua força de trabalho global para economizar 8 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 1,3 bilhão) até o final de 2026, conforme comunicado divulgado hoje. No total, serão eliminados aproximadamente 9 mil dos 78.400 cargos existentes na empresa atualmente, com corte de 5 mil empregos apenas na Dinamarca.

O que aconteceu

Anúncio de demissões ocorre após previsão de queda nos lucros da Novo Nordisk. A empresa dinamarquesa emitiu seu terceiro alerta de lucro este ano e espera um impacto negativo de 6 pontos porcentuais no lucro operacional, projetado entre 4% a 10%. No guidance emitido em agosto, a companhia esperava alta no lucro operacional entre 10% a 16% em 2025. A revisão do lucro foi usada como justificativa pela empresa para as demissões.

Farmacêutica multinacional vai redirecionar recursos para produção de novos medicamentos. Empresa atribuiu a decisão à necessidade de aumentar a velocidade de transformação e redirecionar recursos para ampliar seu portfólio de medicamentos para diabetes e obesidade.

Guerra das canetas emagrecedoras. O anúncio é um reflexo da disputa de mercado no segmento de remédios para diabete usados para emagrecer, principalmente após a chegada do Monjauro, do laboratório Eli Lilly, considerado mais eficaz.

Mercado reagiu bem ao anúncio. Após o anúncio, a ação da Novo Nordisk subia 3,4% em Copenhague, por volta das 8h20 (de Brasília). Os próximos resultados financeiros completos da Novo Nordisk serão divulgados no dia 5 de novembro, com os números referentes aos primeiros nove meses deste ano.

Histórico da Novo Nordisk

Teve ascensão meteórica em meados de 2021. O Wegovy, produzido pela Novo Nordisk, se tornou o primeiro medicamento altamente eficaz contra a obesidade aprovado nos EUA, catapultando a empresa para o topo do mercado de ações da Europa.

Aumento do número de contratações. A partir daí, houve uma onda de contratações que quase dobrou o quadro de funcionários em cinco anos. As demissões em massa anunciadas hoje levam o número de funcionários da farmacêutica de volta aos níveis do início de 2024, disse Simon Baker, analista da Redburn Atlantic à Reuters.

Queda do valor de mercado. Em julho, os investidores eliminaram US$ 70 bilhões do valor de mercado da farmacêutica depois que a Novo Nordisk alertou sobre os lucros e nomeou o veterano da empresa Mike Doustdar como seu novo presidente-executivo.

Ações também caíram desde o início do ano. As ações caíram quase 46% desde o início do ano, levando sua capitalização de mercado para cerca de US$ 181 bilhões - abaixo de seu pico de aproximadamente US$ 650 bilhões no ano passado.

Com informações da Agência Estado e Reuters