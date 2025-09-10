Elon Musk perde posto de homem mais rico do mundo; conheça novo líder

Larry Ellison, o cofundador da gigante de tecnologia Oracle, ultrapassou Elon Musk e se tornou na manhã de hoje o homem mais rico do mundo.

O que aconteceu

A fortuna de Ellison, de 81 anos, chegou a US$ 393 bilhões (R$ 2,12 trilhões) hoje, ultrapassando os US$ 385 bilhões (R$ 2,08 trilhões) de Musk. O crescimento foi de US$ 101 bilhões (R$ 545,8 bilhões) apenas nesta manhã, quando as ações da empresa dispararam na Bolsa de Nova York devido ao anúncio dos resultados trimestrais da Oracle —muito acima das expectativas e com previsão de aumentar ainda mais, segundo a agência Bloomberg.

Quem é Larry Ellison?

Ellison fundou a Oracle em 1977, ainda como "Software Development Labs" e ainda é dono de cerca de 40% de suas ações. Ele deixou o cargo de diretor-executivo da empresa em 2014, após 37 anos na posição, mas ainda é presidente da companhia por liderar o conselho de administração. O cofundador também atua como diretor de tecnologia.

O homem mais rico do mundo criou o negócio ao lado de seu então chefe em outra empresa, Robert Miner. A dupla aproveitou um conceito que a IBM não quis explorar e montou uma base de dados compatível com centrais de computadores e diversos terminais simultaneamente. Logo, renomeou a empresa para Oracle e encontrou seus dois primeiros clientes: uma base da força aérea dos Estados Unidos e a CIA.

O principal produto da empresa é o que dá nome a ela. O Oracle é um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) que surgiu no fim dos anos 1970.

Quando as pessoas começam a dizer que somos loucos, podemos estar perante a inovação mais importante da nossa vida.

Larry Ellison

Ele dobrou suas vendas anualmente por sete anos, a partir de 1980. Entretanto, em 1986 a empresa entrou na Bolsa e, quatro anos depois, passou por uma fase de grandes perdas que quase a levou à falência.

Para superar a crise, Ellison foi na contramão de diversas big techs e substituiu os seus jovens gestores por outros mais profissionais e experientes —uma estratégia que deu certo. Dessa forma, passou a se dedicar exclusivamente ao desenvolvimento de produtos. A nova versão da base de dados permitiu à empresa recuperar em dois anos o valor que tinha antes da crise.

Ironicamente, o já estabelecido Ellison chegou a fazer parte do conselho da Tesla de dezembro de 2018 a agosto de 2022. Ele ainda possui cerca de 15 milhões de ações da montadora de carros elétricos de Elon Musk.

Excêntrico, o bilionário comprou e mora em uma ilha. Em 2020, Ellison mudou-se permanentemente para Lanai, no Havaí, que comprou quase toda em 2012 por US$ 300 milhões.

Ele nunca terminou a faculdade. Ellison abandonou a Universidade de Chicago e aos 25 anos foi para Berkeley, na Califórnia, onde durante oito anos pulou de um emprego a outro até trabalhar como programador da empresa Ampex, onde conheceria seu então supervisor e futuro sócio Robert Miner.

Os filhos de Ellison trabalham com cinema em Hollywood. A filha Megan é fundadora da produtora cinematográfica Annapurna Pictures, responsável por filmes como "Her", com Joaquin Phoenix. Já o filho David Ellison é CEO e fundador da Skydance Media, produtora responsável pela série de filmes "Missão Impossível", entre outros.

Milionário é aliado de Trump e investiu nas eleições. De acordo com a Forbes, doou ao menos US$ 20 milhões para apoiar candidatos do partido Republicano em 2022. Também esteve ao lado do ex-presidente no lançamento da Stargate, parceria entre Oracle, SoftBank e OpenAI para impulsionar a IA nos EUA.

O salto da Oracle em apenas 24 horas

Este é o maior enriquecimento em apenas um dia já visto na história. Ao menos, segundo o Bloomberg Billionaires Index, lista das grandes riquezas mundiais compilada pela agência desde 2012. A diretora-executiva da Oracle, Safra Catz, classificou o trimestre recém-encerrado como "assombroso", já que a empresa assinou "quatro contratos bilionários com três clientes diferentes".

As ações da Oracle já haviam crescido cerca de 45% em valor este ano até ontem devido à expansão de negócios no ramo da inteligência artificial. A empresa, que já produzia e operava infraestruturas de bancos de dados, vem se valorizando após assinar um acordo com a OpenAI (do ChatGPT) para fornecimento de sua nuvem, além de outra parceria firmada com a Nvidia para a montagem de chips e operação de unidades de processamento gráfico para IA.

Mas as ações da Oracle se valorizaram em 41% apenas hoje ao revelar mais planos e números que envolvem seu negócio de infraestrutura de nuvem. A empresa de Ellison, que hoje é seu diretor de tecnologia e presidente, prevê um crescimento de 77% nas receitas da Oracle Cloud Infrastructure, "atingindo US$ 18 bilhões (R$ 97 bilhões) neste ano fiscal".

Empresa já tem pedidos e contratos firmados que garantem negócios bilionários nos próximos quatro anos. A companhia declarou hoje que estima ainda um aumento "para US$ 32 bilhões (R$ 173 bilhões), US$ 73 bilhões (R$ 396 bilhões), US$ 114 bilhões (R$ 618 bilhões) e US$ 144 bilhões (R$ 781 bilhões) nos quatro anos fiscais seguintes", detalhou.

Além das empresas de IA, a Oracle tem como clientes bancos, companhias aéreas, de automóveis e grandes empresas do comércio varejista. A companhia de Ellison se beneficiou do crescimento do comércio eletrônico e chegou a líder mundial do mercado de software de gestão de informação e ao segundo lugar na lista de empresas independentes de software.

A empresa tem crescido com aquisições de concorrentes de software. Maior aquisição recente foi em 2021, com a compra da empresa de registros eletrônicos de saúde Cerner.

Em compensação, as ações da Tesla já perderam 13% de seu valor em 2025. Apesar disso, o conselho administrativo da empresa recentemente propôs um bônus de quase US$ 1 trilhão para Musk que pode torná-lo o primeiro trilionário do mundo (em dólares).

Musk se tornou a pessoa mais rica do mundo pela primeira vez em 2021, mas já perdeu o título para Jeff Bezos, da Amazon, e Bernard Arnault, da LVMH. Ele havia recuperado o título no ano passado e o manteve por 300 dias até ser desbancado nesta quarta novamente.

*Com informações da AFP e de matérias publicadas em 08/06/2024 e 17/06/2025.