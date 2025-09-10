Dólar cai, e Bolsa abre em alta com dados da inflação e julgamento no radar

Dólar recua no pregão de hoje, após a inflação ao produtor dos Estados Unidos vir abaixo do esperado.O Ibovespa abriu as negociações em alta com apoio de Vale e Petrobras. No radar, seguem o julgamento de Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) e as tensões políticas externas com os EUA.

O que está acontecendo

O dólar iniciou o pregão, às 9h, perto da estabilidade ante o real, mas caiu após a divulgação de novos dados da economia norte-americana. Às 10h20, a moeda caía 0,21%, vendida a R$ 5,425. O dólar turismo, usado por quem viaja, registrava ligeira queda de 0,07%, cotado a R$ 5,638, próximo da estabilidade.

Agentes financeiros digerem os dados da inflação norte-americana, que vieram menores do que o esperado. O PPI, na sigla em inglês (índice de preços ao produtor) dos Estados Unidos, caiu 0,1% em agosto ante julho, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país. Na comparação anual, o PPI avançou 2,6% em agosto. Analistas projetavam alta mensal de 0,4% e acréscimo anual de 3,3% em agosto.

Ibovespa sobe 0,27%, na abertura, aos 141.998 pontos. O principal índice acionário da Bolsa de Valores sobe apoiado na alta das ações da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3 e PETR4) que avançam 0,69%, 0,09% e 0,32%, respectivamente.

No radar dos investidores segue o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, que já contabiliza dois votos favoráveis à sua condenação por tentativa de golpe. São aguardados os posicionamentos dos ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, que podem formar maioria para condenar Bolsonaro e seus aliados, com penas que podem ultrapassar 30 anos de prisão.

Mercado também monitora as ameaças do governo Donald Trump, que confirmaram o temor de novas retaliações contra o Brasil. Ontem, a porta-voz Karoline Leavitt reafirmou que a administração do presidente dos EUA considera a defesa da liberdade de expressão uma prioridade global. Embora tenha descartado novas medidas contra o Brasil por ora, Leavitt ressaltou que Trump não hesitaria em usar "poder econômico e militar" para proteger direitos civis em outros países.

O cenário agrava a incerteza institucional e pode aumentar a volatilidade nos mercados, especialmente se houver risco de novas sanções comerciais. O governo brasileiro reagiu às declarações da Casa Branca, por meio do Itamaraty, condenando qualquer ameaça externa e defendendo a legitimidade das instituições nacionais.

Queda de 0,11% da inflação brasileira também é repercutida. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) registrou deflação de 0,11% em agosto, ficando 0,37 ponto percentual abaixo da taxa de 0,26% de julho. Este foi o primeiro resultado negativo desde agosto de 2024 (-0,02%) e a maior queda desde setembro de 2022 (-0,29%).