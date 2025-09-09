Mais de 52 milhões de brasileiros têm R$ 10,7 bilhões esquecidos nos bancos

Os brasileiros têm cerca de R$ 10,7 bilhões "esquecidos" em bancos e outras instituições financeiras, mostra a atualização do SVR (Sistema de Valores a Receber) apresentada hoje pelo BC (Banco Central). Os valores estão disponíveis para serem resgatados por 48 milhões de consumidores e 4,6 milhões de empresas.

O que aconteceu

Pessoas físicas e jurídicas têm R$ 10,69 bilhões a receber. O montante disponível pode ser resgatado por 48 milhões de consumidores (R$ 8,084 bilhões) e 4,6 milhões de empresas (R$ 2,6 bilhões). Os valores estão no sistema do BC criado para que pessoas e empresas consultem se há dinheiro esquecido em instituições financeiras.

Montante a ser resgatado em julho é o maior deste ano. A atualização do sistema criado para a consulta dos valores esquecidos abre o segundo semestre com total 1,22% superior ao registrado em junho (R$ 10,56 bilhões). Já na comparação com o mês e janeiro (R$ 9,05 bilhões), a alta supera 18%.

Mais da metade dos valores (R$ 5,8 bilhões) foi esquecida em bancos. Na sequência, aparecem as administradoras de consórcios (R$ 3,45 bilhões), as cooperativas (R$ 838,9 milhões), as instituições de pagamento (R$ 356,2 milhões), as financeiras (R$ 189,7 milhões), as corretoras e distribuidoras (R$ 10,3 milhões), O dinheiro esquecido em outras instituições soma R$ 31,8 milhões.

Quase dois terços dos valores (64,5%) somam até R$ 10. Na sequência, aparecem os montantes entre R$ 10,01 e R$ 100 (23,9%) e de R$ 100,01 a R$ 1.000 (9,6%). Somente 1,8% daqueles com dinheiro esquecido podem resgatar mais de R$ 1.000.

Resgates

Brasileiros já restituíram mais de R$ 11,3 bilhões do sistema. O total foi recuperado por 29,4 milhões de pessoas físicas (R$ 8,4 bilhões) e 3 milhões de pessoas jurídicas (R$ 2,96 bilhões). Somente em junho, foram devolvidos R$ 310 milhões.

Não há prazo para consultar e resgatar os valores. O limite deveria se encerrar em 16 de outubro de 2024, mas o Ministério da Fazenda decidiu que não deveria limitar a retirada de valores esquecidos em instituições financeiras.

Valores disponíveis mesmo para pessoas mortas. Valor pode ser consultado por um representante legal de quem morreu. Para isso, é preciso entrar no site do Sistema de Valores a Receber. A consulta inicial deve ser feita com os dados do falecido pelo sistema gov.br. Para a consulta, é necessário informar os dados do herdeiro, inventariante, testamentário ou representante legal.

Como sacar?

A consulta é feita pela internet. Basta acessar o site oficial do sistema, informar seu CPF, data de nascimento e clicar em "consultar". Para pedir o resgate, é preciso entrar no sistema por meio de uma conta gov.br. O resgate é autorizado para aqueles com uma conta de nível prata ou ouro. Se você precisar subir de nível, aumente o nível de segurança no site ou no aplicativo gov.br (veja como fazer). Não deixe para criar a conta ou ajustar o nível no dia de agendar o resgate; Leia e aceite o termo de responsabilidade; Verifique o valor a receber e a instituição que vai devolver. Dependendo do caso, o sistema poderá fornecer informações adicionais. Clique em uma das opções indicadas pelo sistema. Na opção "Solicitar por aqui", a devolução será via Pix em até 12 dias úteis. Depois de informar os dados pessoais, basta anotar o número de protocolo para entrar em contato com a instituição se necessário. Já a opção "Solicitar via instituição" é para quem não tem Pix. Nesse caso, é necessário entrar em contato com a instituição financeira para combinar a forma de saque pelos canais de atendimento que aparecerão no aplicativo.

De onde vem o dinheiro?

Tarifas cobradas indevidamente;

Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução;

Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados;

Contas correntes ou poupança encerradas com saldo disponível;

Contas de pagamento pré-pagas e pós-pagas encerradas com saldo disponível;

Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários de cooperativas de crédito;

Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível.

Cuidado com golpes