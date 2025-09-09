Topo

Santo André substitui área de lixo irregular e entrega quarta usina solar

Usina de energia solar inaugurada em Santo André, no bairro Cidade São Jorge - Guilherme Brabo/PSA
Usina de energia solar inaugurada em Santo André, no bairro Cidade São Jorge Imagem: Guilherme Brabo/PSA

Colaboração para o UOL

09/09/2025 16h02

A Prefeitura de Santo André entregou no último sábado a quarta usina de energia solar do município, localizada no bairro Cidade São Jorge.

O que aconteceu

A nova usina funcionará em conjunto com as três inauguradas anteriormente - no Jardim Las Vegas, na Avenida dos Estados e em terreno ao lado da que foi inaugurada agora. A inauguração completa a primeira etapa do parque de produção de energia solar de Santo André.

A usina ocupa espaço que anteriormente servia para descarte irregular de resíduos. "Consequentemente, não poderia ter outra finalidade, em razão da contaminação do solo - o local, inclusive, era frequentemente alvo de ocupações", explica a Prefeitura da cidade do ABC Paulista em comunicado oficial.

A Usina de Produção de Energia Solar IV é o desfecho do projeto lançado há dois anos, quando foram anunciadas as construções das quatro fazendas solares, que começaram a ser entregues em 2024. Com as 2.352 placas desta quarta usina, a produção energética do município foi ampliada —a cidade conta agora com 8.820 placas em seu parque fotovoltaico.

As quatro usinas juntas representam o consumo de uma cidade de aproximadamente 12 mil habitantes, podendo abastecer cerca de 3 mil casas. O valor total de investimento em todo o parque voltaico é de cerca de R$ 41 milhões, recurso oriundo do Fundo de Iluminação Pública andreense.

O 'payback' do valor investido é estimado em 7,4 anos. A partir daí, as usinas passam a gerar benefícios financeiros que, durante a vida útil do parque, são estimados em R$ 138 milhões. A vida útil plena estimada para as usinas fotovoltaicas é de 30 anos.

A energia elétrica gerada no conjunto de usinas será disponibilizada para a Enel. Em troca, a concessionária vai fornecer para a cidade créditos que serão utilizados para reduzir o valor da conta de luz de prédios públicos.

