Leilão do TRT-SP tem imóveis, veículos e bebidas com até 80% de desconto

O TRT-SP (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo), da Justiça do Trabalho, realizará um grande leilão nos dias 16 e 18 de setembro com mais de cinco mil itens e opções que vão de imóveis a garrafas de bebidas 'premium', como uísques e licores importados.

O que aconteceu

São oferecidos 5.058 itens com descontos de até 80%. O leilão será realizado para o pagamento de dívidas trabalhistas.

170 imóveis

45 veículos

56 móveis

26 equipamentos/maquinários

537 acessórios

4.224 garrafas de bebidas premium (uísques, vinhos chilenos e italianos e licores importados)

Os itens poderão ser arrematados virtualmente a partir das 10h (de Brasília) das respectivas datas, por meio do site da Fidalgo Leilões. Haverá opções de parcelamento em até 30 vezes.

Este é um dos leilões mais abrangentes que já organizamos para a Justiça do Trabalho. A variedade é impressionante: temos desde apartamentos em Pinheiros e Vila Olímpia, na capital paulista, até terrenos no litoral, veículos e uma seleção de mais de 4 mil garrafas de whiskeys, vinhos e licores importados. É uma oportunidade para diferentes tipos de investidores encontrarem exatamente o que procuram Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões

Os destaques entre imóveis, veículos e bebidas

O site que organiza o leilão destaca algumas opções, como um terreno de 329 m² em Pinheiros, em São Paulo, com lance inicial de R$ 960 mil, no dia 16. No dia 18, é possível arrematar por R$ 380 mil um apartamento no Guarujá, litoral paulista, avaliado em R$ 950 mil, além de uma casa de 420m² em Alphaville (SP) por R$ 2,3 milhões.

Na relação dos veículos, está em destaque para o dia 16 uma Land Rover Evoque Prestige 5D, 2013/2014, avaliada em R$ 103 mil, com lance inicial de R$ 51,5 mil. Já no dia 18, uma Fiat Toro Ranch AT9 D4, 2019/2020, avaliada em R$ 128,2 mil é ofertada a partir de R$ 34,4 mil.

Das 4.224 garrafas de bebidas, 21 são do uísque Jack Daniels, 3.456 do vinho chileno Marques de Nevado e 720 do vinho italiano Negroamaro. Há ainda 21 garrafas do licor Frangelico e seis do licor 43 Baristo.