Governo regulamenta pensão vitalícia às crianças vítimas do Zika vírus

Do UOL, em São Paulo

09/09/2025 08h31

O governo federal publicou a regulamentação do pagamento da indenização por dano moral e a pensão especial vitalícia às crianças com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada à infecção pelo Zika vírus durante a gestação.

O que aconteceu

Benefícios foram definidos pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Conforme os órgãos governamentais, terão acesso à indenização todas as crianças nascidas no Brasil com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada ao Zika vírus durante a gestação.

  • Indenização por danos morais terá o valor único de R$ 50 mil
  • Pensão vitalícia mensal será equivalente ao maior salário da Previdência, atualmente em R$ 8.157,41

Assistência havia sido autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Em agosto, o ministro Flávio Dino autorizou o governo federal a pagar auxílio financeiro a vítimas do Zika vírus. A medida garante o pagamento sem ser preciso o cumprimento prévio de regras fiscais, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a obrigação de apresentar fonte de custeio ou estimativa de seu impacto financeiro.

A prioridade absoluta e a proteção integral, consagradas no artigo 227 da Constituição, impõem que o interesse das crianças e adolescentes prevaleça em situações de conflito normativo, especialmente quando se trata de assegurar prestações de natureza alimentar e assistencial, cuja ausência compromete a subsistência digna e o pleno desenvolvimento dessas pessoas.
Flávio Dino, ministro do STF

Auxílio financeiro às vítimas do Zika vírus havia sido vetado pelo governo federal. Estabelecida pela Lei 15.156/2025, a norma foi vetada pelo presidente Lula por questões fiscais. O benefício foi então garantido por meio de uma MP (Medida Provisória) editada pelo governo. Com a perda de validade da MP e a rejeição do veto presidencial pelo Congresso, a AGU (Advocacia-Geral da União) recorreu ao STF e obteve o parecer favorável aos pagamentos.

Como solicitar o auxílio

Requerimento para receber o benefício deve ser feito pelos canais de atendimento do INSS. Para a concessão, será necessária a apresentação dos seguintes documentos pelo aplicativo Meu INSS:

  • Documento de identificação;
  • CPF (Cadastro de Pessoa Física do requerente e do representante legal
  • Laudo emitido por junta médica, privada ou pública, que comprove o diagnóstico da criança

