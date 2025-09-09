Como saber se há um seguro registrado no seu nome e CPF? Veja passo a passo

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), vinculada ao Ministério da Fazenda, disponibiliza em seu site o Sistema de Consulta de Seguros , ferramenta que permite que todo cidadão brasileiro consulte de forma rápida os seguros que tem em seu nome.

O que aconteceu

A verificação acontece por meio da autenticação na conta "gov.br". A ferramenta permite que qualquer pessoa identifique se os seus seguros se encontram devidamente registrados e, principalmente, se todos os produtos foram voluntariamente e conscientemente contratados.

Através de uma base de dados de apólices e bilhetes, é possível consultar: seguros de automóveis, habitacional, patrimonial (por exemplo, seguro residencial), de responsabilidades, rural e riscos financeiros (por exemplo, crédito e fiança locatícia), tanto para os seguros aceitos no Brasil como no exterior por seguradoras brasileiras.

A consulta das demais operações, como seguros de saúde, previdência privada, títulos de capitalização e seguros fora do período de vigência, ainda não são contempladas pelo sistema. O Ministério da Fazenda já informou que 'todas as operações estarão disponíveis no futuro'.

O Sistema de Consulta de Seguros não fornece os seguros contratados por pessoa jurídica. O serviço disponibilizado via conta gov.br é de acesso pessoal e permite apenas a consulta do segurado como pessoa física.

Consulta de seguros por CPF: passo a passo

Acesse o Sistema de Consulta de Seguros da Susep

Entre com sua conta Gov.br (prata ou ouro)

Visualize as apólices registradas em seu nome

O que fazer se não encontrar um seguro contratado?

A Susep recomenda, primeiramente, confirmar se o seu seguro está na lista dos seguros já disponíveis. Na sequência, é precisa verificar se o seguro foi contratado com uma empresa autorizada pela Susep. "É importante lembrar ainda que o sistema somente retorna os seguros em que o cidadão consta como segurado, não fornecendo as informações relativas a beneficiários", destaca.

Caso seu seguro tenha sido contratado com uma empresa autorizada e de um produto já previsto na consulta, a Susep orienta que você faça contato diretamente com a seguradora para entender o motivo da ausência do seguro na consulta. Caso a seguradora não resolva a questão, é recomendado que seja aberta uma reclamação no portal Consumidor.gov.br, indicando o problema "Apólice com dados divergentes no sistema de registros da Susep".

O que fazer se as informações do seguro não estão corretas?

Caso as informações estejam diferentes do que consta na sua apólice e/ou documentos recebidos, é recomendado que o contato diretamente com a seguradora para esclarecer as divergências.

O que fazer se encontrar um seguro que não contratou?

A Susep explica que pode se tratar de um caso de cosseguro, o que acontece quando mais de uma seguradora responde pelo risco de um único seguro. "Verifique a sua apólice, pois a informação do cosseguro deve constar no documento", diz.

Caso a seguradora listada no sistema de consultas seja diferente da(s) seguradora(s) que aparece(m) no documento, sugerimos que entre em contato com a seguradora informada na consulta e verifique a razão da contratação.