Topo

Economia

Como saber se há um seguro registrado no seu nome e CPF? Veja passo a passo

Susep disponibiliza consulta para brasileiros verificarem existência de seguros em seus nomes - shapecharge/iStock
Susep disponibiliza consulta para brasileiros verificarem existência de seguros em seus nomes Imagem: shapecharge/iStock

Colaboração para o UOL

09/09/2025 12h46

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), vinculada ao Ministério da Fazenda, disponibiliza em seu site o Sistema de Consulta de Seguros , ferramenta que permite que todo cidadão brasileiro consulte de forma rápida os seguros que tem em seu nome.

O que aconteceu

A verificação acontece por meio da autenticação na conta "gov.br". A ferramenta permite que qualquer pessoa identifique se os seus seguros se encontram devidamente registrados e, principalmente, se todos os produtos foram voluntariamente e conscientemente contratados.

Relacionadas

A estratégia de um fundo árabe para tirar a dona do Burger King da B3

'Anistia é golpe dentro do golpe', diz Lilia Schwarcz

Governo paga pensão vitalícia às crianças vítimas do Zika vírus

Através de uma base de dados de apólices e bilhetes, é possível consultar: seguros de automóveis, habitacional, patrimonial (por exemplo, seguro residencial), de responsabilidades, rural e riscos financeiros (por exemplo, crédito e fiança locatícia), tanto para os seguros aceitos no Brasil como no exterior por seguradoras brasileiras.

A consulta das demais operações, como seguros de saúde, previdência privada, títulos de capitalização e seguros fora do período de vigência, ainda não são contempladas pelo sistema. O Ministério da Fazenda já informou que 'todas as operações estarão disponíveis no futuro'.

O Sistema de Consulta de Seguros não fornece os seguros contratados por pessoa jurídica. O serviço disponibilizado via conta gov.br é de acesso pessoal e permite apenas a consulta do segurado como pessoa física.

Consulta de seguros por CPF: passo a passo

O que fazer se não encontrar um seguro contratado?

A Susep recomenda, primeiramente, confirmar se o seu seguro está na lista dos seguros já disponíveis. Na sequência, é precisa verificar se o seguro foi contratado com uma empresa autorizada pela Susep. "É importante lembrar ainda que o sistema somente retorna os seguros em que o cidadão consta como segurado, não fornecendo as informações relativas a beneficiários", destaca.

Caso seu seguro tenha sido contratado com uma empresa autorizada e de um produto já previsto na consulta, a Susep orienta que você faça contato diretamente com a seguradora para entender o motivo da ausência do seguro na consulta. Caso a seguradora não resolva a questão, é recomendado que seja aberta uma reclamação no portal Consumidor.gov.br, indicando o problema "Apólice com dados divergentes no sistema de registros da Susep".

O que fazer se as informações do seguro não estão corretas?

Caso as informações estejam diferentes do que consta na sua apólice e/ou documentos recebidos, é recomendado que o contato diretamente com a seguradora para esclarecer as divergências.

O que fazer se encontrar um seguro que não contratou?

A Susep explica que pode se tratar de um caso de cosseguro, o que acontece quando mais de uma seguradora responde pelo risco de um único seguro. "Verifique a sua apólice, pois a informação do cosseguro deve constar no documento", diz.

Caso a seguradora listada no sistema de consultas seja diferente da(s) seguradora(s) que aparece(m) no documento, sugerimos que entre em contato com a seguradora informada na consulta e verifique a razão da contratação.

Há ainda a possibilidade de o seguro ter sido contratado junto com outros produtos ou serviços (cartão de crédito, financiamento habitacional etc). Se entender que foi feita uma contratação sem a sua concordância, poderá fazer uma reclamação no portal Consumidor.gov.br, indicando o problema "Apólice com dados divergentes no sistema de registros da Susep"

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Economia

Apartamento de luxo em condomínio de SP vai a leilão pela metade do preço

Como saber se há um seguro registrado no seu nome e CPF? Veja passo a passo

Demissões no Itaú: empresa pode vigiar funcionários em home office?

Mais de 52 milhões de brasileiros têm R$ 10,7 bilhões esquecidos nos bancos

Bolsa tem leve alta com Vale; dólar sobe de olho no julgamento de Bolsonaro

'Anistia é golpe dentro do golpe', diz Lilia Schwarcz

Governo começa a pagar pensão às crianças vítimas do Zika; veja como pedir

Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário para fazer retiradas

'Test-drive das mansões': milionários oferecem pernoites para vender casas

Totvs: Sempre avançamos com novas tecnologias; com IA não será diferente