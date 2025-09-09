Bolsa abre em alta com Vale; dólar sobe de olho no julgamento de Bolsonaro

O dólar e a Bolsa de Valores abriram em alta o pregão de hoje. Enquanto o Ibovespa é sustentado pela valorização de Vale e de Petrobras e pela expectativa com a revisão do payroll nos Estados Unidos, o dólar sobe em meio ao temor de que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal resulte em novas sanções ao Brasil.

O que está acontecendo

O dólar comercial abriu as negociações em leve alta frente ao real. Às 11h11, a moeda norte-americana subia 0,19%, vendida a R$ 5,426. O dólar turismo, usado por quem viaja, também avançava ligeiramente 0,03%, cotado a R$ 5,637.

Ibovespa também avança na primeira hora de negociação. O principal índice acionário da Bolsa de Valores avançava o pregão com alta de 0,07%, aos 141.884 pontos.

Índice é impulsionado pelas ações da Vale e da Petrobras. A ação ordinária da mineradora (VALE3), com direito a voto, avança 1,54% e os papéis ordinários e preferenciais, com prioridade no recebimento de dividendos, da Petrobras (PETR3 e PETR4) também registram alta de 0,18% e 0,68%, respectivamente.

A valorização dos preços do minério de ferro e do petróleo dá fôlego aos papéis de maior peso no Ibovespa. Os contratos do minério mais negociados, para janeiro, fecharam em alta de 2,03% na Bolsa de Dalian, na China, em meio ao aumento da demanda pela commodity. Os contratos futuros do petróleo também fecharam ontem após a Opee+ (Organização dos Países Produtores de Petróleo e aliados) anunciar, no fim de semana, mais um aumento na produção, mas em menor magnitude do que o esperado pelo mercado.

Dados dos EUA e julgamento de Bolsonaro no radar

Revisão anual do relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll, pode influenciar movimentação dos ativos. O Departamento de Trabalho norte-americano divulga hoje um novo exame do documento, a principal métrica do mercado de trabalho no país. Os investidores esperam que, entre março de 2024 e 2025, os EUA tenham criado 700 mil vagas a menos do que anunciado no período.

Se confirmada a revisão, o payroll deixará evidente o cenário de desaceleração da atividade econômica no país e um ambiente propício para o corte de juros. Em agosto, o presidente do Fed (banco central dos EUA), Jerome Powell, levantou preocupação com a desaceleração no mercado de trabalho e sinalizou a possibilidade de uma revisão da política monetária na reunião de 16 e 17 de setembro.

No radar do mercado também está a retomada do julgamento no STF sobre o chamado núcleo crucial da trama golpista. O processo foi retomado hoje com o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, relator do caso. A expectativa é de que um desfecho ocorra até a próxima sexta-feira.

A condenação de Bolsonaro já é dada como certa, mas há incertezas sobre os desdobramentos internacionais. Mais do que a decisão em si, os agentes financeiros temem que o julgamento provoque novas medidas do governo de Donald Trump contra o Brasil, após o presidente dos EUA ter estabelecido tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Na ocasião, Trump citou o julgamento de Bolsonaro como um dos motivos para a tarifação.

A tensão diplomática entre Brasil e EUA adiciona mais cautela aos mercados. Ontem, os investidores já demonstravam cautela, evitando alterar posições nos mercados de câmbio e juros futuros antes da retomada do julgamento no STF. Como resultado, o dólar fechou em leve alta de 0,07%, a R$ 5,417, e o Ibovespa caiu 0,59%, aos 141.791 pontos.

Com informações da agência Reuters