Apartamento de luxo em condomínio de SP vai a leilão pela metade do preço

No Parque Cidade Jardim, condomínio de luxo em São Paulo, um apartamento de 236 m² de área útil será leiloado e pode ser adquirido pela metade do preço.

O que aconteceu

Avaliado em R$ 8,6 milhões, o imóvel poderá ser arrematado por um lance inicial de R$ 4,3 milhões na segunda praça, que acontece entre 2 e 22 de outubro. Já a primeira praça será entre 29 de setembro e 2 de outubro e terá o apartamento saindo, praticamente, pelo valor original, ou seja, o dobro.

O apartamento conta com duas suítes, quatro vagas na garagem, varanda gourmet, home theater, lavabo, lareira e amplas áreas sociais. A unidade faz parte de um dos condomínios mais valorizados da capital, com infraestrutura completa, segurança reforçada, acesso ao shopping Cidade Jardim e localização estratégica na Marginal Pinheiros.

Imagem: Divulgação/Leilão Eletrônico

Imagem: Divulgação/Leilão Eletrônico

O leilão será realizado exclusivamente pela plataforma Leilão Eletrônico, com participação online e aberta ao público, mediante cadastro prévio. O imóvel encontra-se ocupado, mas é possível apresentar propostas de compra parcelada diretamente ao vendedor, com entrada de 25% e saldo em até 30 meses, mediante aprovação.