'O sistema financeiro é o novo cangaço e isso preocupa', diz especialista
O aumento das fraudes digitais e dos ataques ao pix levou o Banco Central a adotar medidas mais duras para proteger o sistema financeiro. O consultor Márcio Estrela avaliou no Mercado Aberto, do Canal UOL, que o momento equivale a um "novo cangaço", agora virtual.
As novas regras limitam transferências via Pix e TED feitas por instituições de pagamento não autorizadas a R$ 15 mil e antecipam o prazo para que essas empresas busquem autorização. Segundo o BC, 99% das operações já ficam abaixo desse teto.
O sistema financeiro é o novo cangaço, o cangaço virtual, porque é bem mais fácil para a criminalidade fazer ataques pessoais do que ataques presidenciais com violência. Então, é um canal, é um palco de disputa. Então, a gente tem que sim estar preocupado. O Banco Central, ele vem atuando como todo regulador preocupado e competente, que é fechando as torneiras.Márcio Estrela
O Banco Central, por exemplo, está atuando nessa direção para diminuir as fragilidades. Lembrando que sempre o regulador, o supervisor, vai estar sempre atrás da criminalidade. A criminalidade descobre brechas e explora, o regulador e o supervisor identifica, fecha, e antever possíveis outras fragilidades para buscar se prevenir. E é o que o Banco Central do Brasil vem fazendo.Márcio Estrela
As medidas que foram tomadas agora, elas são, sim, efetivas. Elas atacam grande parte do problema e sem causar prejuízos para a bancarização. Isso por quê? De uma maneira bem sintética, o Banco Central do Brasil começou a conseguir aumentar a bancarização, a inclusão financeira no Brasil, e a competição no sistema por intermédio de instituições mais tecnológicas, por intermédio das fintechs.Márcio Estrela
Estrela explica que o BC passou a exigir autorização para todas as instituições operarem no Pix, acelerando o prazo por causa do aumento dos crimes digitais e dificultando a entrada de empresas sem estrutura tecnológica robusta.
Quando o Banco Central acelerou o processo de inclusão, Ele permitiu que instituições não autorizadas também operassem em pix. Só que se identificou, a posteriori, uma fragilidade do sistema que o clima digital vem explorando. Então, o Banco Central, já lá em 2024, já sinalizou o fim disso. Falou, não, a partir de agora, todas as instituições vão ter que ser autorizadas. Eu vou ter que validar uma a uma para você operar no PIX. Só que naquele momento o Banco Central, ok, eu vou te dar um prazo até 2029 para você que não é autorizada buscar uma autorização. Com essa intensificação de crimes, utilizando essa brecha, o Banco Central na sexta-feira falou, não, o prazo não é mais 2029, o prazo agora é 2026.Márcio Estrela
O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.
