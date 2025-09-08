Prefeitura de SP anuncia 2.100 vagas de emprego e mutirão para Black Friday

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), da Prefeitura de São Paulo, está disponibilizando mais de 2.100 vagas de emprego em setores como comércio, serviços, construção civil e gastronomia, além de iniciar ofertas para quem busca trabalho temporário na Black Friday e nas festas de fim de ano.

O que aconteceu

Os salários variam de acordo com os cargos, indo de R$ 712 (aprendiz) até R$ 5.496 (diretor de centro de educação infantil). A maioria das vagas é para atendentes de estabelecimentos comerciais -são mais de 700, todas permanentes, sem necessidade de experiência e ganhos de até R$ 3.200.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se cadastrar no Portal Cate ou comparecer a uma das 46 unidades do centro - incluindo postos fixos e móveis - até 10 de setembro. Quem optar pelo atendimento presencial deve levar RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).

Há mais de 300 vagas permanentes disponíveis na área de limpeza, distribuídas por todas as regiões da cidade. A maioria exige experiência prévia e escolaridade compatível com o cargo, com salários que variam de R$ 1.030 a R$ 2.167.

O setor da gastronomia conta com mais de 60 oportunidades no Cate. A maioria exige ensino fundamental completo e experiência. Os salários variam entre R$ 1.600 e R$ 2.360.

Já o setor de telemarketing ativo e receptivo possui 87 vagas disponíveis. A maior parte das empresas não exige experiência prévia, e os salários vão de R$ 950 a R$ 2.500.

Mutirão de vagas para o fim do ano

O Cate também realiza o Contrata SP - edição de vagas temporárias, voltado para quem quer trabalhar no fim do ano, em datas como Black Friday, Natal e Ano Novo. O mutirão será no dia 17 de setembro, das 8h às 16h (de Brasília). Para participar, é necessário se cadastrar pelo Portal Cate ou comparecer a uma unidade até a véspera do evento.

Outras oportunidades são para as vagas para profissionais com deficiência, que terão um novo mutirão no dia 18 de setembro. As inscrições também acontecem pela plataforma do Cate.

Os processos seletivos para ambos os mutirões ocorrem na unidade central da rede de postos (avenida Rio Branco, 252). Para a inscrição, é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho, além de currículo atualizado.

SERVIÇO

Processos Seletivos Cate

Inscrições até 10 de setembro (quarta-feira), 18h

Zona Central

Cate Central - Av. Rio Branco, 252 - Campos Elíseos

Cate Central - Rua Quinze de Novembro, 268 (Descomplica SP)

Zona Norte

Cate Freguesia/Brasilândia - Av. João Marcelino Branco, 95 - Vila dos Andrades (Descomplica SP)

Cate Jaçanã/Tremembé - Rua Luis Stamatis, 300 - Jaçanã (Descomplica SP)

Cate Jaraguá - Estrada de Taipas, 990 - Pq. Nações Unidas (Descomplica SP)

Cate Perus - Rua Ylídio Figueiredo, 285 - Perus (Descomplica SP)

Cate Pirituba - Rua Paula Ferreira, 1708 - Vila Pirituba (Descomplica SP)

Cate Santana - Av. Tucuruvi, 808 - Tucuruvi (Descomplica SP)

Cate Casa Verde - Avenida Ordem e Progresso, 1001 (Descomplica SP)

Cate Vila Maria/Vila Guilherme - Rua General Mendes, 111 - Vila Maria Alta (Descomplica SP)

Cate CIC Norte - Rua Ari da Rocha Miranda, 36 - Conjunto Habitacional Jova Rural

Cate Parque Novo Mundo - Avenida Ernesto Augusto Lopes, 100 (CEU)

Zona Sul

Cate Campo Limpo - Av. Giovanni Gronchi, 7143 - 4º andar - Vila Andrade (Descomplica SP)

Cate Cidade Ademar - Av. Yervant Kissajikian, 416 - Vila Constância (Descomplica SP)

Cate Interlagos - Av. Interlagos, 6122 - Interlagos

Cate Ipiranga - Rua Breno Ferraz do Amaral, 425 - Ipiranga (Descomplica SP)

Cate Jabaquara - Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314 - Jabaquara (Descomplica SP)

Cate M'Boi Mirim - Av. Guarapiranga, 1695 - Vila Socorro (Descomplica SP)

Cate Parelheiros - Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 - Jd. Dos Alamos (Descomplica SP)

Cate Santo Amaro - Praça Floriano Peixoto, 54 - Santo Amaro (Descomplica SP)

Cate Vila Mariana - Rua José de Magalhães, 500 - Vila Clementino (Descomplica SP)

Cate Capela do Socorro - Rua Cassiano dos Santos, 499 - Jd. Clipper (Descomplica SP)

Cate CIC Sul - Rua José Manoel Camisa Nova, 100

Zona Leste

Cate Aricanduva - Av. Aricanduva, 5777 - Aricanduva (Descomplica SP)

Cate Cidade Tiradentes - Av. Ragueb Chohfi, 7001 - Guaianases (Descomplica SP)

Cate Guaianases - Rua Copenhague, 92 - Guaianases (Descomplica SP)

Cate Itaim Paulista - Av. Marechal Tito, 3012 - São Miguel Paulista (Descomplica SP)

Cate Itaquera - Rua Augusto Carlos Bauman, 851 - Itaquera

Cate Itaquera 2 - Av Itaquera 6735 (Descomplica SP)

Cate Penha - Rua Candapuí, 492 - Vila Marieta (Descomplica SP)

Cate São Mateus - Av. Ragueb Chohfi, 1400 - Jd. Três Marias (Descomplica SP)

Cate São Miguel Paulista - Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 - Vila Jacuí (Descomplica SP)

Cate Sapopemba - Av. Sapopemba, 9064 - Jd. Aurora (Descomplica SP)

Cate Vila Prudente - Av. do Oratório, 172 - Jd. Independência (Descomplica SP)

Cate Ermelino Matarazzo - Rua Boturussu, 1180 - Parque Boturussu (Descomplica SP)

Cate Mooca - Rua Hipódromo, 1552 - Mooca (Descomplica SP)

Zona Oeste

Cate Butantã - Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201 - Jd. Peri (Descomplica SP)

Cate Pinheiros - Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7123 (Descomplica SP)

Cate Lapa - Rua Guaicurus, 1000 - Água Branca (Descomplica SP)

Cate Pinheirinho D'agua - Rua Camillo Zanotti (CEU)

Contrata SP - Vagas Temporárias de Fim de Ano

Data: 17/09

Hora: 08h às 16h

Inscrições até 16 de setembro

Contrata SP - Pessoa com Deficiência