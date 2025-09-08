Serasa oferece 99% de desconto em dívidas e abre atendimento nos Correios

Consumidores de todo o Brasil podem negociar suas dívidas com descontos de até 99% nesta terça-feira, dia 9.

O que aconteceu

A Serasa promove um mutirão emergencial que envolve mais de 1,6 mil empresas parceiras. Partipam da ação grandes bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras e concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás. São mais de 10 milhões de dívidas que podem ser negociadas com desconto pelos consumidores.

Atendimento online e presencial. Os débitos podem ser quitados pela plataforma Serasa Limpa Nome ou nas mais de seis mil agências dos Correios presentes em todo o país.

Para essa ação emergencial, a população pode contar com o atendimento presencial dos Correios para resolver de forma rápida e segura as pendências e assim alcançar mais tranquilidade financeira Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios

A ação reúne o maior volume de ofertas com 99% de desconto da história da plataforma Serasa Limpa Nome, segundo texto divulgado pelos Correios. Ao todo, mais de 2,3 milhões de brasileiros podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo.

O ano de 2025 já marca o recorde de negociações de dívidas com o valor máximo de desconto, segundo levantamento da Serasa. Entre janeiro e julho, mais de 672 mil acordos foram fechados com 99% de desconto, aumento de 7,94% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Este é um momento único para quem deseja quitar dívidas, com descontos que costumam ser vistos apenas em edições do tradicional Feirão Limpa Nome. É uma oportunidade para os consumidores que desejam retomar o controle das finanças antes do final do ano, aproveitando condições especiais e, muitas vezes, determinantes para regularizar o orçamento Aline Maciel, diretora da Serasa

Orientação de educadores financeiros

17 especialistas da Serasa estarão disponíveis presencialmente em algumas capitais brasileiras, entre os dias 8 e 9 de setembro, para amplificar as conversas sobre educação financeira. Eles estarão à disposição para dialogar com a imprensa local sobre o cenário econômico dos Estados e reforçar as oportunidades para os consumidores durante o mutirão.

Veja em quais agências dos Correios encontrar os especialistas:

Belém (PA)

AC Central

Avenida Presidente Vargas, 498 - Campina

Belo Horizonte (MG)

AC Presid. Juscelino Kubistchek

Avenida Afonso Pena, 1270 - Centro

Curitiba (PR)

AC Marechal Deodoro

Rua Marechal Deodoro, 298 - Centro

Fortaleza (CE)

AC Central

Rua Senador Alencar, 38 - Centro

Florianópolis (SC)

AC Ingleses

Rodovia Armando Calil Bulos, 6201 - Ingleses do Rio Vermelho

Goiânia (GO)

AC Central

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 11. Setor Central

Maceió (AL)

AC Central

Rua do Sol, 57 - Centro

Manaus (AM)

AC Saldanha Marinho

Rua Barroso, 226 - Centro

Natal (RN)

AC Cidade Alta

Avenida Rio Branco, 538

Porto Alegre (RS)

AC Vila Jardim

Avenida Protasio Alves, 5178 - Vila Jardim

Porto Velho (RO)

AC Central Porto Velho

Avenida Presidente Dutra, 2701

Recife (PE)

AC Central

Avenida Guararapes, 250 - Santo Antonio

Rio Branco (AC)

AC Rio Branco

Avenida Epaminondas Jacome, 2858 - Centro

Salvador (BA)

AC Central

Praça da Inglaterra, 2 - Ed. Sede dos Correios, Térreo

São Luís (MA)

AC Cidade Operaria

Rua Unidade, 2037 - Cidade Operaria

São Paulo (SP)

AC Central

Praça do Correio, SN - Centro

Teresina (PI)