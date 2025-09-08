Serasa oferece 99% de desconto em dívidas e abre atendimento nos Correios
Consumidores de todo o Brasil podem negociar suas dívidas com descontos de até 99% nesta terça-feira, dia 9.
O que aconteceu
A Serasa promove um mutirão emergencial que envolve mais de 1,6 mil empresas parceiras. Partipam da ação grandes bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras e concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás. São mais de 10 milhões de dívidas que podem ser negociadas com desconto pelos consumidores.
Atendimento online e presencial. Os débitos podem ser quitados pela plataforma Serasa Limpa Nome ou nas mais de seis mil agências dos Correios presentes em todo o país.
Para essa ação emergencial, a população pode contar com o atendimento presencial dos Correios para resolver de forma rápida e segura as pendências e assim alcançar mais tranquilidade financeira Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios
A ação reúne o maior volume de ofertas com 99% de desconto da história da plataforma Serasa Limpa Nome, segundo texto divulgado pelos Correios. Ao todo, mais de 2,3 milhões de brasileiros podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo.
O ano de 2025 já marca o recorde de negociações de dívidas com o valor máximo de desconto, segundo levantamento da Serasa. Entre janeiro e julho, mais de 672 mil acordos foram fechados com 99% de desconto, aumento de 7,94% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Este é um momento único para quem deseja quitar dívidas, com descontos que costumam ser vistos apenas em edições do tradicional Feirão Limpa Nome. É uma oportunidade para os consumidores que desejam retomar o controle das finanças antes do final do ano, aproveitando condições especiais e, muitas vezes, determinantes para regularizar o orçamento Aline Maciel, diretora da Serasa
Orientação de educadores financeiros
17 especialistas da Serasa estarão disponíveis presencialmente em algumas capitais brasileiras, entre os dias 8 e 9 de setembro, para amplificar as conversas sobre educação financeira. Eles estarão à disposição para dialogar com a imprensa local sobre o cenário econômico dos Estados e reforçar as oportunidades para os consumidores durante o mutirão.
Veja em quais agências dos Correios encontrar os especialistas:
Belém (PA)
- AC Central
- Avenida Presidente Vargas, 498 - Campina
Belo Horizonte (MG)
- AC Presid. Juscelino Kubistchek
- Avenida Afonso Pena, 1270 - Centro
Curitiba (PR)
- AC Marechal Deodoro
- Rua Marechal Deodoro, 298 - Centro
Fortaleza (CE)
- AC Central
- Rua Senador Alencar, 38 - Centro
Florianópolis (SC)
- AC Ingleses
- Rodovia Armando Calil Bulos, 6201 - Ingleses do Rio Vermelho
Goiânia (GO)
- AC Central
- Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 11. Setor Central
Maceió (AL)
- AC Central
- Rua do Sol, 57 - Centro
Manaus (AM)
- AC Saldanha Marinho
- Rua Barroso, 226 - Centro
Natal (RN)
- AC Cidade Alta
- Avenida Rio Branco, 538
Porto Alegre (RS)
- AC Vila Jardim
- Avenida Protasio Alves, 5178 - Vila Jardim
Porto Velho (RO)
- AC Central Porto Velho
- Avenida Presidente Dutra, 2701
Recife (PE)
- AC Central
- Avenida Guararapes, 250 - Santo Antonio
Rio Branco (AC)
- AC Rio Branco
- Avenida Epaminondas Jacome, 2858 - Centro
Salvador (BA)
- AC Central
- Praça da Inglaterra, 2 - Ed. Sede dos Correios, Térreo
São Luís (MA)
- AC Cidade Operaria
- Rua Unidade, 2037 - Cidade Operaria
São Paulo (SP)
- AC Central
- Praça do Correio, SN - Centro
Teresina (PI)
- AC Central Teresina
- Avenida Antonino Freire, 1407