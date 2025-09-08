Topo

Economia

Leilões do Itaú têm 240 imóveis e lance de R$ 29 mil por dois terrenos

kazuma seki/iStock
Imagem: kazuma seki/iStock

Colaboração para o UOL

08/09/2025 17h16

O Banco Itaú oferece 240 imóveis residenciais e comerciais em dois leilões distintos, com oportunidades a partir de R$ 29 mil.

O que aconteceu

O primeiro leilão acontece nesta quarta-feira, dia 10, em parceria com o Portal Zuk. São 156 lotes com opções residenciais, comerciais e terrenos. Há oportunidades a partir de R$ 59 mil, lance mínimo de um apartamento no bairro de Praça Seca, no Rio de Janeiro, de 48 m², até R$ 1,2 milhão, um apartamento de 603 m² na Freguesia de Jacarepaguá, também no Rio.

Relacionadas

Este CEO limpou carpetes e vivia com US$ 3 ao dia antes de ficar bilionário

Prefeitura de SP anuncia 2.100 vagas de emprego e mutirão para Black Friday

O segundo leilão será realizado na quinta-feira, dia 11, promovido pela Frazão Leilões. São 84 imóveis comerciais e residenciais localizados em 17 estados brasileiros. Os valores variam de R$ 29,5 mil, com dois terrenos em Itaporanga D'Ajuda (SE), a R$ 2,7 milhões, com uma casa no bairro Itapeti, em Mogi das Cruzes (SP).

Os leilões são online. As condições variam de acordo com o leilão e com o lote, com opções de pagamento à vista (algumas com desconto) ou parcelamento em até 78 vezes. Débitos de condomínio e o IPTU de 2025 serão quitados Itaú até a data do leilão.

Portal Zuk (156 imóveis)

  • Data: 10 de setembro, às 11h (de Brasília)
  • Estados: AM, BA, CE, DF, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, SC, SP e TO
  • Imóvel mais barato: R$ 59 mil, apartamento de 48 m² em Praça Seca, no RJ
  • Imóvel mais caro: R$ 1,2 milhão, apartamento de 603 m² na Freguesia de Jacarepaguá, no RJ

Frazão Leilões (84 imóveis)

  • Data: 11 de setembro, às 11h (de Brasília)
  • Estados: AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RS, SE e SP
  • Imóvel mais barato: R$ 29,5 mil, terrenos de 378 m² e 366 m² em Itaporanga D'Ajuda (SE)
  • Imóvel mais caro: R$ 2.7 milhões, casa de 460 m² casa em Mogi das Cruzes (SP)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Economia

Leilões do Itaú têm 240 imóveis e lance de R$ 29 mil por dois terrenos

Este CEO limpou carpetes e vivia com US$ 3 ao dia antes de ficar bilionário

Juro alto desbanca tarifaço como maior fantasma do agro na Expointer

Prefeitura de SP anuncia 2.100 vagas de emprego e mutirão para Black Friday

Software integra toda a empresa e traz mais eficiência à gestão, diz Totvs

'Lula acerta diagnóstico ao citar OMC, mas erra na solução', diz professor

'IR não tem campo pra chantagem': especialista explica cenas de Vale Tudo

Consignado do FGTS inicia setembro com juros menores; veja regras

Serasa oferece 99% de desconto em dívidas e abre atendimento nos Correios

'O sistema financeiro é o novo cangaço e isso preocupa', diz especialista

Dólar fecha em leve alta, e Bolsa recua com bancos e tensão política