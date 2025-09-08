Juro alto desbanca tarifaço como maior fantasma do agro na Expointer

Um problema "antigo", e não o recente tarifaço norte-americano de 50%, dominou conversas e debates na 48ª Expointer, uma das maiores feiras do setor agropecuário na América Latina, que terminou neste domingo em Esteio (RS). Ainda que a taxação imposta por Washington alcance uma considerável lista de produtos do agronegócio, os juros altos é que são o maior fantasma dos produtores rurais.

Um exemplo concreto ilustra o tamanho dessa assombração para os produtores rurais: para financiar a compra de uma colheitadeira com uma taxa em torno de 10% — um valor já subsidiado pelo Plano Safra do governo federal, e abaixo da taxa Selic, atualmente em 15% —, um fazendeiro acaba gastando entre R$ 200 mil e R$ 500 mil por ano só em juros. Uma máquina desse tipo costuma custar mais de R$ 2 milhões, podendo em alguns casos chegar a R$ 5 milhões.

Ao longo dos nove dias da recém-encerrada edição da Expointer, o setor de máquinas agrícolas observou efeitos semelhantes aos de uma estiagem desidratando uma lavoura. As vendas caíram 51% em comparação a 2024, de R$ 7,8 bilhões para R$ 3,78 bilhões, num reflexo das incertezas resultantes da conjunção de juros altos, tarifaço americano e riscos climáticos.

Nesse ponto, a situação do Rio Grande do Sul é especialmente dramática, após cinco safras frustradas por estiagem ou inundações. Os presidentes da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul (Aprosoja/RS), Ireneu Orth, da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), Darci Hartmann, e da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Gedeão Pereira, repetiram durante o evento, em coro, que o melhor é aplicar recursos em outro tipo de tecnologia: sementes mais resistentes a intempéries e fertilizantes.

Para Pereira, da Farsul, a tecnologia agrícola está avançando em um ritmo que o produtor rural tem dificuldades de acompanhar, o que se reflete no preço astronômico do maquinário e nos elevados custos de financiamento. Por outro lado, observou o pecuarista, essa modernização atenua a escassez de mão de obra qualificada no campo.

Caio Vianna, presidente da CCGL, maior cooperativa leiteira do Rio Grande do Sul, vê no entanto um certo "deslumbramento" com a tecnologia que vem sendo incorporada aos equipamentos agrícolas. "É o caso dos robôs produzidos para a ordenha de vacas. Muitos produtores investiram em tecnologia de ponta, sem necessidade, já arcando para isso com alto preços e juro na alturas, e depois não tinham capital para investir no solo, na pastagem e na genética do rebanho", explicou.