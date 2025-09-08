Herdeiros de Murdoch chegam a acordo bilionário sobre sua sucessão

Lachlan Murdoch, filho mais velho do bilionário Rupert Murdoch, assumirá o controle dos negócios da família após a morte do pai conforme um acordo bilionário anunciado hoje. A decisão encerra uma longa disputa sucessória no império midiático formado pela Fox Corp. e a News Corp., que publica o The Wall Street Journal.

O que aconteceu

Rupert e Lachlan chegaram a um acordo com os irmãos de Lachlan, Prudence, Elisabeth e James. O acordo encerra anos de disputa judicial entre os irmãos sobre quem controlaria o conglomerado.

Linha editorial será mantida. O acordo resolve o litígio após alguns irmãos contestarem os esforços de Murdoch para estabelecer como sucessor Lachlan, que compartilha de sua orientação política conservadora.

Irmãos de Lachlan deixam de ter participação nas empresas. Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch e James Murdoch receberão dinheiro proveniente da venda de ações e deixarão de ter participações em qualquer uma das empresas dos grupos News Corporation (Wall Street Journal, New York Post nos Estados Unidos, The Sun no Reino Unido, The Australian) e Fox Corporation (Fox News), segundo um comunicado. Eles receberão cerca de US$ 1,4 bilhão cada, segundo a Bloomberg.

Fundo será desfeito. Lachlan assumirá o controle do novo fideicomisso que substituirá o Murdoch Family Trust, até então dividido entre quatro herdeiros. O fundo atual será dissolvido, com a venda de 16,9 milhões de ações classe B da Fox Corp. e 14,2 milhões da News Corp. para financiar os pagamentos.

Um novo fundo em nome de Lachlan terá validade até 2050, garantindo sua liderança até lá. Os beneficiários serão Lachlan, Grace e Chloe Murdoch (as duas filhas mais novas de Rupert, com Wendi Deng).

Contexto

Rupert Murdoch tem fortuna estimada em US$ 24,4 bilhões, segundo a Forbes. Seu plano original previa dividir o império entre os quatro filhos mais velhos. Mas, em 2023, Murdoch tentou dar poder exclusivo a Lachlan, o que provocou reação dos irmãos.

Bilionário tem 6 filhos. Com sua primeira esposa, Patricia Booker, Murdoch teve Prudence. Já Lachlan, Elisabeth e James são filhos de seu segundo casamento, com Anna Maria Torv. Grace e Chloe, por fim, são filhas do magnata com Wendi Deng.

Família inspirou hit da HBO. Os conflitos sobre o futuro das propriedades dos Murdoch foram a inspiração para a bem-sucedida série de televisão "Succession".

(Com informações da AFP)