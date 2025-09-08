Fundador da Reag renuncia e vende participações majoritárias aos sócios

O fundador e presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos, João Carlos Falbo Mansur, renunciou ao cargo e distribuiu aos sócios sua participação majoritária nos papéis da empresa. A companhia foi um dos alvos da megaoperação realizada há duas semanas que mirou eventuais envolvimentos para lavagem e ocultação de recursos do PCC (Primeiro Comando da Capital).

O que aconteceu

Mansur renunciou ao cargo executivo à frente da Reag. A decisão foi comunicada em fato relevante aos acionistas. Além dele, também deixaram suas funções Fabiana Franco, diretora financeira, e Altair Tadeu Rossato, membro independente do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Reag.

Renúncia foi seguida da distribuição das ações de Mansur. Em comunicado emitido após as renúncias, A Reag informou a divisão de 87,38% do capital social da companhia. A empresa afirma que a decisão foi tomada para "proteger a integridade e a reputação da Reag Investimentos S/A, seus colaboradores, clientes e acionistas".

Empresa vê a medida como a "mais prudente" para o momento. O fato relevante destaca que as motivações visam "assegurar que a condução dos negócios e a governança corporativa permaneçam inabaláveis" e reforça que "continuará a conduzir suas atividades com o mesmo compromisso com a ética, a responsabilidade e a transparência".

Reag Holding negocia venda de bloco de investimentos. Na semana passada, a controladora comunicou aos acionistas que estava em busca de potenciais interessados independentes para a aquisição do núcleo.

Empresa é uma das principais gestoras de patrimônio do Brasil. O núcleo se define como a gestora "mais independente" e descarta qualquer elo com a rede bancária. O bloco possui cerca de R$ 299 bilhões sob sua administração, conforme a edição mais recente do Ranking de Gestão da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) de fevereiro de 2025.

Sede da Reag Investimentos foi um dos alvos da Operação Carbono Oculto. Na semana passada, agentes da PF e da Receita Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na empresa. As suspeitas apontam o envolvimento no esquema de fraudes e lavagem de dinheiro de uma facção criminosa no ramo de combustíveis.

Empresa mantém um processo de expansão desde 2023. Com uma série de aquisições, a Reag assumiu as casas de crédito Empírica e Quasar e finalizou a compra da plataforma de contratação de serviços GetNinjas. No final do ano passado, as aquisições envolveram a Berkana Patrimônio e a Hieron Patrimônio Familiar.