Este CEO limpou carpetes e vivia com US$ 3 ao dia antes de ficar bilionário

Há quase três décadas, Tomas Gorny chegou aos Estados Unidos como um imigrante polonês e vivia com US$ 3 por dia. Hoje, aos 49 anos, ele é fundador de várias empresas de tecnologia, incluindo a Nextiva, que oferece soluções de comunicações empresariais baseadas na nuvem e foi recentemente avaliada em US$ 2,7 bilhões (R$ 14,6 bilhões na cotação atual).

O que aconteceu

Gorny estudou em uma universidade na Alemanha enquanto sonhava em se mudar para os EUA para iniciar um negócio de tecnologia. Quando um amigo o convidou para Los Angeles para ajudar a construir uma startup de hospedagem de sites em 1996, ele abandonou a faculdade meses antes de se formar e se mudou carregando suas economias: cerca de US$ 15 mil.

O começo nos EUA não foi nada fácil, e o 'dinheiro desapareceu muito rápido', Gorny contou à CNBC Make It. Gastos com moradia, taxas para visto de trabalho e um carro "péssimo" que quebrou em poucos meses o levaram ao prejuízo.

Fora os gastos com aluguel e transporte, Gorny tinha cerca de US$ 3 por dia para comida e outras necessidades. Sua startup, a Internet Communications, ainda não gerava receita, então ele passava noites e fins de semana trabalhando como manobrista e limpador de carpetes e trabalhava até 100 horas por semana em três empregos diferentes para sobreviver.

Eu vivia de McDonald's. Uma vez por semana, eu e um amigo íamos ao Sizzler [rede de restaurantes dos EUA], pegávamos o buffet à vontade por US$ 7,99... Eu sempre comia demais, porque era a única vez na semana que eu realmente podia aproveitar [a refeição] Tomas Gorny, ao CNBC Make It

Ganhando (e perdendo) milhões

A primeira startup de Gorny começou devagar, mas o boom da internet significava que todas as empresas do mundo precisavam de ajuda para construir um site. "Empresas de hospedagem de sites em estágio inicial eram alvos ideais para aquisições", recorda.

Em 1998, sua startup foi comprada em um acordo avaliado em cerca de US$ 6 milhões. Como acionista minoritário, ele saiu com mais de US$ 1 milhão. "Eu fui de literalmente viver com US$ 3 por dia para me tornar, agora, um milionário", conta.

Comprei um carro por US$ 40 mil, fiz um pagamento inicial de hipoteca para uma casa e reinvesti o resto dos meus ganhos em uma nova startup de publicidade na internet Tomas Gorny, ao CNBC Make It

Quando o boom da internet entrou em colapso em 2001, a nova startup de Gorny fracassou, fazendo o valor de suas ações despencar para apenas US$ 6 mil. "Três anos [após a venda], eu não sabia como pagar minha próxima hipoteca", relembra.

Com dificuldades financeiras, Gorny decidiu usar a experiência como motivação — em parte porque não tinha outra escolha. "Eu amo a ideia de ser um azarão. Está, de certa forma, no meu DNA", brincou.

Mais de US$ 1 bilhão de patrimônio

Gorny vendeu suas ações e usou os milhares de dólares para comprar dois servidores de internet para uma nova empreitada chamada Ipower, que desenvolvia ferramentas de software para que pessoas criassem seus próprios sites sem muito conhecimento técnico. Em poucos meses, sua startup tinha milhares de novos clientes, tornando-se uma das empresas de hospedagem de sites de crescimento mais rápido do país.

Em 2006, Gorny fundou a Nextiva, empresa responsável por torná-lo bilionário hoje, em grande parte devido à sua base de 100 mil clientes empresariais e US$ 200 milhões em financiamento. No ano seguinte, vendeu a Ipower em um acordo avaliado em US$ 100 milhões.

Hoje com patrimônio líquido superior a US$ 1 bilhão, Gorny diz que sua principal motivação era o desafio mental de entender profundamente um problema comum a ponto de os clientes aceitarem pagar por sua solução — em vez de acumular riqueza. "Eu só queria ganhar US$ 5 mil por mês para sobreviver, pagar minha hipoteca", finaliza.