Dólar sobe, e Bolsa cai de olho em dados dos EUA e julgamento de Bolsonaro

O dólar sobe e o Ibovespa recua no pregão de hoje, em meio à cautela com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) e à expectativa por cortes de juros nos Estados Unidos após dados fracos do mercado de trabalho. O movimento pesa sobre ações de bancos, enquanto a alta do petróleo e do minério de ferro dá fôlego a petroleiras e à Vale.

O que está acontecendo

Dólar comercial abriu as negociações sem uma tendência definida, mas passou a subir às 10h. Às 10h59, a moeda norte-americana subia 0,37%, vendida a R$ 5,434, após abrir o pregão em leve queda, a R$ 5,403. O dólar turismo, usado por quem viaja, também subia 0,14%, cotado a R$ 5,625.

Valorização do dólar frente ao real não acompanha movimento no exterior, onde o dólar cai. O índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, recuava 0,18%, aos 97,59 pontos.

Os investidores aguardam nesta semana novos indicadores de inflação dos EUA. Os dados podem ser decisivos para dar a magnitude do corte de juros pelo Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano), enquanto o mercado já precifica ao menos três ajustes pela autoridade monetária até o fim de ano após o payroll mais fraco nos EUA reforçar as apostas de redução das taxas.

Ibovespa abriu em alta de 0,31%, mas passou a cair. O principal índice acionário da Bolsa de Valores recuava 0,54%, aos 141.863 pontos, às 10h46, após renovar o recorde de fechamento no último pregão, com alta de 1,17%, aos 142.640,14 pontos.

No Brasil, o foco recai sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O STF (Supremo Tribunal Federal) retoma nesta amanhã (9) processo, com o voto do relator, Alexandre de Moraes. O julgamento terá sessões até o dia 12.

Temor de novas sanções contra o Brasil por parte dos EUA também segue no radar. Caso Bolsonaro seja condenado, o presidente Donald Trump pode ampliar retaliações contra integrantes do STF e impor novas sanções ao Brasil, em um cenário que já inclui tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros e ameaça de medidas comerciais ainda mais duras, como a cassação de vistos para autoridades brasileiras, restrições financeiras a bancos, embargos setoriais e ampliação de tarifas.

Diante da cautela, maior parte das ações de bancos recuam na sessão de hoje. Os papéis ordinários, com direito a voto, e preferencias, com prioridade no recebimento de dividendos do Itaú (ITUB3 e ITUB4) caem 1,13% e 0,99%, respectivamente. O movimento de baixa é seguido pelas ações ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3), queda de 0,76%, e Santander (SANB3 e SANB4), recuo de 0,72% e 0,52%, cada um. Bradesco (BBDC3 e BBDC4) também caem 1,02% e 0,81%. Apenas as ordinárias do BTG (BPAC3) avançam 0,12%.

Alta de 2% do petróleo no mercado internacional e do minério de ferro em Dalian, na China, impulsionam ações do setor. O movimento ocorre apesar da decisão da Opep+ de aumentar a produção no próximo mês, diante da expectativa de novas sanções dos Estados Unidos à Rússia após o mais recente ataque a Kiev. A valorização impulsiona as ações das petroleiras no pregão, após a forte queda nas negociações de sexta. Petrobras (PETR3 e PETR4) avançam 0,43% e 0,13%. Vale (VALE3) também sobe 0,25%.