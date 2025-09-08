Pix parcelado: BC divulga regras de padronização ainda em setembro

O Banco Central irá divulgar, ainda neste mês de setembro, as regras de padronização do Pix parcelado.

O que aconteceu

O Pix parcelado já está integrado aos aplicativos de algumas instituições financeiras, porém ainda não há uma regulamentação nacional que estabeleça os padrões de operação. O objetivo é garantir maior transparência e segurança para consumidores e lojistas.

O anúncio foi feito em junho pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. "Isso [Pix parcelado] vai estimular o uso do PIX no varejo para compras de bens e serviços e, especialmente, aquelas que têm valor mais elevado que demandam esse tipo de parcelamento", disse durante palestra na Febraban Tech 2025, promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em São Paulo.

Na ocasião, Galípolo acrescentou que a modalidade poderá ser utilizada por 60 milhões de pessoas que atualmente não têm acesso ao cartão de crédito. "Vai ser uma outra inovação muito importante, que também vai afetar essas 60 milhões de pessoas que hoje não têm acesso a um cartão de crédito e vão poder parcelar o seu pagamento. Mas as pessoas que têm vão ter uma outra alternativa em um arranjo diferente", complementou.

Galípolo chamou o Pix parcelado de "grande inovação". Isso porque, segundo ele, este instrumento irá permitir o parcelamento de uma transação de maneira instantânea e com a retirada imediata para o vendedor.

A banqueiros, Galípolo disse que a intenção do Pix parcelado é dar alternativas para as pessoas. "A intenção nunca é vetar qualquer tipo de alternativa que vocês têm hoje, sejam vocês empresas, a instituição financeira ou cidadão que está utilizando aquele serviço. E, sim, consigam apresentar alternativas que se apresentem competitivas e deixem que o desejo do consumidor, o desejo do cliente, a experiência do cliente determine qual é uma alternativa mais interessante, mais competitiva", diz o presidente do BC.

O que é e como funciona o Pix parcelado

O Pix parcelado funciona como um empréstimo pessoal. Na hora em que o cliente abre o aplicativo do seu banco para fazer qualquer pagamento pelo Pix, as instituições financeiras que estão oferecendo a modalidade do parcelamento apresentam também essa opção, com o número de prestações em que o valor será quitado, juros e demais custos. O montante contratado é transferido instantaneamente para o destinatário, e as parcelas são descontadas da conta corrente do cliente todo mês.

Os limites de valor e os juros de todos os produtos de crédito, como o Pix parcelado, são definidos pelos bancos para cada cliente individualmente. Na avaliação, entram a renda, o perfil de gastos e o histórico de inadimplência, entre outros fatores.

De forma geral, as instituições estabelecem um limite total de empréstimo pessoal para o cliente e dividem esse montante por diferentes produtos. Há bancos que permitem que o correntista escolha se quer mais limite no cartão, no CDC (Crédito Direto ao Consumidor) ou no cheque especial. Assim, ao usar o Pix parcelado, provavelmente o cliente vai ter menos limite em outros produtos.

Algumas regras de funcionamento do Pix parcelado ainda precisam ser padronizadas pelo BC, o que deve acontecer com a regulamentação. Por exemplo, a área no aplicativo do banco em que serão listadas todas as parcelas pendentes, para que o cliente consiga acompanhar com facilidade o seu nível de endividamento.