As criptomoedas sugeridas para setembro, segundo o BTG Pactual

O mercado de criptomoedas mostrou uma mudança de humor dos investidores em agosto. O bitcoin perdeu espaço e recuou 6,5% no mês, enquanto as chamadas altcoins (qualquer cripto diferente do bitcoin) tiveram forte valorização: o ethereum subiu 25%, e a solana, 23%.

Esse movimento, conhecido como altseason (período em que outras criptos podem se valorizar mais que o bitcoin), pode ser visto também pelo movimento dos investidores institucionais. Os ETFs (fundos negociados em Bolsa de Valores) de bitcoin à vista nos Estados Unidos registraram saídas de US$ 750 milhões (R$ 4,06 bilhões pela taxa de câmbio de hoje), enquanto os de ethereum atraíram US$ 3,87 bilhões em aportes, segundo relatório do banco de investimentos BTG Pactual, dono da plataforma de negociação Mynt.

Diante desse cenário, o banco reduziu levemente a exposição a bitcoin em sua carteira recomendada de criptomoedas de setembro em relação a agosto, ao mesmo tempo em que aumentou a participação de outras moedas digitais. Veja a lista completa abaixo.

Bitcoin (BTC)

Apesar da redução de 49% em agosto para 44,3% neste mês, o bitcoin segue com o maior peso da carteira. Segundo o banco, a cripto é reconhecida como reserva de valor digital e se destaca pela "segurança, descentralização robusta e ampla adoção institucional".

Solana (SOL)

A participação da solana na carteira pulou de 17,5% no mês passado para 20,5% em setembro. Segundo o banco, iniciativas ligadas à rede têm ganhado força, o que pode se traduzir em "compras no mercado a vista e apoio adicional ao ecossistema" do projeto.

Ethereum (ETH)

A fatia do ehereum na carteira recomendada passou de 11,5% para 13,5%. O BTG destacou que a rede continua sendo a principal para contratos inteligentes — programas autoexecutáveis quando condições são atendidas — e para aplicativos descentralizados (em inglês, a sigla é dApps), que são apps executados em blockchains.

Aave (AAVE)

Tem participação de 4,5% na carteira cripto do banco. É uma das principais plataformas e criptos de DeFi (sigla em inglês para finanças descentralizadas). Por meio dela, usuários podem pegar empréstimos e fazer depósitos sem a necessidade de agentes intermediadores.

Uniswap (UNI)

É a maior corretora descentralizada (DEX, na sigla em inglês) do ecossistema ethereum. Uma DEX é uma exchange em que os investidores podem negociar sem intermediários. Para o BTG, o projeto se destaca por sua liquidez, simplicidade operacional e modelo inovador. Tem peso de 4%.

Sei Network (SEI)

É um projeto voltado para a compra e venda de criptoativos . "Destaca-se por sua arquitetura de alta performance orientada a trading", disse o BTG Pactual. O peso na carteira é de 2,5%.

Sui (SUI)

É uma plataforma de contratos inteligentes. De acordo com o banco, além de ser rápida e eficiente, tem um desenho técnico que prioriza aplicações com alto volume de interação. Representa 2,5% da carteira cripto.

Jito (JTO)

É um protocolo e uma cripto de infraestrutura e de staking (método de renda passiva que paga juros para investidores que mantêm criptos na rede) do ecossistema solana. Peso de 2,2% na carteira.

Arbitrum (ARB)

Com peso de 2%, é uma plataforma de camada 2 para o ethereum. Uma camada 2 é basicamente uma solução que dá escalabilidade para outra blockchain — ou seja, ajuda a aumentar sua capacidade.

Ondo Finance (ONDO)

É uma plataforma de tokenização (processo de transformar ativos em tokens). Segundo a instituição, o projeto se destaca por aproximar as finanças descentralizadas e as finanças tradicionais. A participação é de 2%.

Curve Finance (CRV)

Especializada em stablecoins, é uma plataforma de negociação de criptos. Tem 2% da carteira e reflete a estratégia do BTG Pactual de ampliar a exposição a stablecoins após a aprovação do Genius Act, a legislação para o setor de criptomoedas, em julho, nos EUA.