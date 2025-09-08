Amazon paga US$ 25 milhões por participação na Rappi, diz agência

A Amazon adquiriu por US$ 25 milhões (R$ 135 milhões em valores de hoje) uma participação na empresa de entregas Rappi, informou a agência de notícias Bloomberg.

O que aconteceu

O investimento inicial pode aumentar. O acordo dá à Amazon a opção de comprar até 12% da colombiana Rappi por meio de cupons usados para captar dinheiro com investidores, os chamados warrants, segundo uma fonte com acesso à transação. Com eles, a Amazon pode comprar futuras ações pelos preços definidos hoje. A empresa já utilizou os warrants com companhias aéreas, distribuidores de alimentos e fabricantes de eletrônicos.

A compra da participação na Rappi ainda precisa respeitar algumas regras regulatórias. Se a parceria for confirmada, ela será estratégica por unir a infraestrutura e tecnologia da Amazon com uma das maiores empresas de entrega da América Latina.

A logística da Rappi pode ajudar a Amazon a competir com o Mercado Livre, a gigante do comércio eletrônico da região. Já para a Rappi, a parceria traria oportunidades para explorar suas redes de logística e a computação em nuvem, cara à Amazon.

A Rappi já é cliente da Amazon Web Services, provedora de serviços em nuvem. No México, a Amazon oferece um ano de frete grátis pela Rappi aos assinantes de seu programa Prime.

Fundada em 2015, a Rappi é muito forte do Chile ao México. Ela ganhou popularidade nesses países ao prometer entregar tudo em até 10 minutos. A expansão chegou ao setor financeiro em alguns países. Na Colômbia, ela criou uma carteira digital para oferecer poupança e cartão de crédito.

A Rappi disse no ano passado que pretendia fazer um IPO em 2025, tornando-se uma empresa de capital aberto ao ofertar suas ações na Bolsa de Valores. No mês passado, a Rappi contraiu um empréstimo de US$ 100 milhões do Banco Santander e da Kirkoswald Capital Partners, informou a agência.

Procurados, Amazon e Rappi não responderam até o momento.