Pessoas têm 'incentivos tortos' para usar plano de saúde, diz CEO

O setor de saúde suplementar enfrenta custos cada vez maiores, fraudes e incentivos desalinhados. A crítica é de Manoela Mitchell, CEO da Pipo Saúde, que participou do Divã de CNPJ, do UOL.

Para a economista, o aumento dos procedimentos obrigatórios e a pressão por tratamentos inovadores desafiam a sustentabilidade do sistema, apesar de incentivos fiscais e políticas públicas.

"É um mercado muito difícil. A saúde suplementar é quase vista como um direito, ainda que você pague por isso. É um fato: 70% das pessoas que têm plano de saúde hoje é através de um benefício corporativo. Então, a empresa é o maior comprador de plano de saúde do país", afirmou ela.

É como se você estivesse indo num rodízio japonês, no qual seu pai está pagando pra você e seu incentivo é 'coma até passar mal'. Tem um pouco dessa mesma dinâmica em plano de saúde hoje. 'A minha empresa paga pra mim. Não necessariamente se eu usar muito ou se eu usar pouco, vai fazer muita diferença pra mim a nível de indivíduo. Eu quero usar, eu quero fazer um monte de exame, quanto mais exame, melhor. Quero saber o que eu tenho, tenho medo de morrer'. Várias coisas que são humanas entram no meio disso tudo. Então, tem esses incentivos todos meio tortos. Manoela Mitchell, CEO da Pipo Saúde

Manoela reforça que o número de procedimentos exigidos cresce anualmente, pressionando as operadoras e estimulando coparticipação como alternativa para alinhar interesses.

"O número de procedimentos que a asseguradora e a operadora têm que pagar só cresce ano após ano, que é o que a gente chama de hall", disse ela.

"E é sempre muito difícil, porque, por exemplo, surge um tratamento novo genético para quem tem um câncer raro. Existem tratamentos custam 20 milhões de reais. E aí, quantas pessoas pagando você precisa para aquele tratamento meio que fazer sentido você tê-lo para várias pessoas?", questiona a CEO.

'IA vai mudar perfil das corretoras', afirma CEO da Pipo Saúde

A tecnologia e a inteligência artificial já estão transformando o mercado de corretoras, avaliou Manoela Mitchell. Para ela, a digitalização permite escalar o serviço sem perder qualidade.

Ela ressaltou que, além da automação de processos, o papel do corretor se reinventa para ser mais voltado à saúde do que apenas ao seguro, trazendo médicos e enfermeiros para dentro das corretoras.

Acho que o grande desafio é que a corretora é um business de serviço. E, como todo business de serviço, é difícil garantir qualidade na escala. Eu vejo que a tecnologia é essa camada que vai permitir que uma corretora fique muito grande entregando um serviço muito bom e eficiente. Manoela Mitchell, CEO da Pipo Saúde

A Pipo Saúde é uma startup cujo objetivo é facilitar e baratear a contratação de planos de saúde e seguros por empresas. Para a economista, a "reinvenção" das corretoras significará, em parte, "ser menos uma especialista de seguros, e mais uma especialista de saúde".

"Hoje, eu tenho médico, eu tenho enfermeira que trabalha na empresa, porque, para eu controlar a evolução de custo, preciso chegar e acessar esse lugar de 'por que você tá indo tanto no pronto-socorro?' As mulheres precisam fazer pré-natal pra garantir, por exemplo, uma predominância maior de parto vaginal nas empresas, coisas desse tipo que fazem muita diferença em cuidado e custo", explicou ela.

Ela prevê que a popularização da IA mudará também a interface das plataformas, tornando-as mais intuitivas e baseadas em texto.

Com o advento da IA, se eu tenho 100 anos de registro de como as decisões foram tomadas, aquela especialidade perde um pouco de valor. Então, eu acho que, por exemplo, muitas funções especialísticas que existem dentro de uma corretora vão ser menos necessárias. A gente vai acabar indo para uma interface muito mais textual com as coisas. Manoela Mitchell, CEO da Pipo Saúde

