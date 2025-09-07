Ouro bate novos recordes e deve seguir em alta com Trump, Gaza e Ucrânia

O preço do ouro voltou a bater recordes na semana passada em meio à crescente incerteza geopolítica e econômica mundial. O metal precioso alcançou a cotação inédita de US$ 3.529,70 (R$ 19.103,80 pelo câmbio atual) por onça-troy (31,1 gramas) na terça-feira (2) e depois avançou para US$ 3.596,24 na sexta (5), segundo dados do site Gold Price.

O ouro é tido, desde a Antiguidade, como uma maneira de proteger recursos quando se teme o futuro, porque tem valor intrínseco universalmente reconhecido e é um ativo físico que se pode deslocar e estocar com relativa facilidade. Ainda hoje, segue considerado um bom refúgio nas intempéries.

A escalada do preço nos últimos dias e as perspectivas de mais altas no curto prazo são explicadas, segundo especialistas, por novos desenvolvimentos das grandes tensões internacionais que já tinham feito o metal precioso acumular 46% de valorização desde setembro de 2024, sendo 24% em seis meses: a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas no Oriente Médio, o enfraquecimento da economia e da credibilidade dos Estados Unidos, e a investida da Rússia contra a Ucrânia.

Israel x Hamas

Vem se acirrando o atrito entre Israel e o Egito devido ao plano de Tel Aviv de promover um grande ataque à Cidade de Gaza. A localidade é apontada pelo governo de Benjamin Netanyahu como bastião da resistência do grupo terrorista Hamas, que começou a guerra em outubro de 2023 ao invadir o território, matar 1.200 e sequestrar outros 240 cidadãos israelenses.

O Egito teme que, ao levar adiante a ofensiva, Israel acabe empurrando centenas de milhares de civis palestinos para o seu território, que é vizinho a Gaza. Netanyahu vem repetidamente pedindo que o Egito aceite mais refugiados palestinos, e na sexta reclamou que o ministro de Relações Exteriores egípcio "prefere prender em Gaza civis que querem deixar a zona de guerra".

As autoridades egípcias responderam que Israel precisa acabar com a guerra, mas Tel Aviv só aceita uma trégua se o Hamas concordar com suas condições, que incluem o desarmamento do grupo.

O ouro já vinha em forte trajetória de alta no último ano. por causa do próprio conflito em Gaza e da investida da Rússia sobre a Ucrânia, além da guerra comercial internacional iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o qual vem implodindo diversos pilares da maior economia do mundo.

EUA

Na sexta (5), o Departamento do Trabalho norte-americano informou que foram criados no país 22 mil postos de trabalho fora do setor agropecuário em agosto, muito abaixo das projeções, que eram de 75 mil vagas. A taxa de desemprego subiu de 4,2% para 4,3%, a mais alta desde 2021.

Esses números reforçaram a percepção de que a economia dos EUA está se enfraquecendo e aumentaram as apostas de que o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) vai cortar a taxa básica de juros na próxima reunião do seu comitê de política monetária, em 17 de setembro. Atualmente, a taxa está no intervalo de 4,25% a 4,5% ao ano, e a maior parte do mercado financeiro está projetando uma redução de 0,25 ponto percentual daqui a dez dias.

Os juros mais baixos fazem com que as aplicações de renda fixa fiquem menos atraentes, favorecendo outras, como o ouro.

Também têm impulsionado a cotação do metal os ataques do presidente dos EUA, Donald Trump, à independência do Fed, que é um dos pilares da estabilidade da economia do país. Trump vem pressionando o presidente do banco, Jerome Powell a reduzir os juros na marra para reaquecer a atividade, sem obedecer os critérios que guiam essas decisões.

Diante dessas atitudes de Trump, que podem prejudicar a confiança dos investidores em ativos em dólar, analistas do banco americano Goldman Sachs disseram, em relatório a clientes divulgado na semana passada, que a cotação do ouro pode atingir US$ 5 mil. Bancos centrais de outros países já têm aumentado as compras de ouro para as suas reservas, deixando de lado os títulos do Tesouro americano, que sempre foram vistos como porto seguro.

Rússia x Ucrânia

A Rússia lançou hoje o maior ataque aéreo à Ucrânia desde que invadiu o país, em fevereiro de 2022.

As forças militares russas lançaram cerca de 800 drones e mais de uma dúzia de mísseis sobre áreas do norte, sul e leste da Ucrânia nesta madrugada. Atingiram pela primeira vez o principal prédio do governo na capital, Kiev, nesta madrugada. Quatro pessoas morreram.

O ataque evidencia como ainda está longe o fim do conflito.

Como investir?

De olho nas expectativas de mais ganhos, o investidor brasileiro interessado em colocar dinheiro em ouro pode tanto comprar barras em instituições financeiras quanto aplicar em derivativos negociados na Bolsa de Valores.