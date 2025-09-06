Vai viajar nas férias de verão? Saiba como proteger seu dinheiro até lá

A primavera já vai dando as caras no país e animando quem pretende viajar nas férias de verão. Não importa o destino — para o plano dar certo, é essencial proteger a verba que está sendo guardada com esse objetivo.

Os recursos não devem ficar parados na conta corrente. Primeiro, porque, quando se misturam aos montantes direcionados aos boletos do dia a dia, a visibilidade do que está de fato disponível para a viagem diminui. Mais importante ainda: na conta comum, o poder de compra do dinheiro só diminui. De janeiro a julho — que é o último mês para o qual o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou a medição de inflação —, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) estava acumulado em 3,26%. Até o final do ano, segundo as projeções da pesquisa semanal Focus, do Banco Central, o índice deve bater em 4,85%.

Investir o valor destinado à viagem em aplicações seguras e rentáveis é uma estratégia eficiente para proteger seu orçamento e maximizar seus recursos. O rendimento obtido pode ser usado para cobrir gastos imprevistos ou até mesmo para complementar despesas com passeios, compras ou melhorias na hospedagem.

Thaisa Durso, educadora financeira da plataforma de investimentos Rico

Ativos muito arriscados, de renda variável — como ações e criptomoedas —, não são uma boa ideia quando o período durante o dinheiro vai ficar investido é curto; no caso, cerca de quatro meses. Tais aplicações podem sofrer grandes variações de uma hora para outra, e, se houver uma queda considerável, não dá tempo de recuperar até a hora de colocar o pé na estrada.

Os investimentos que melhor protegem o valor dos montantes nessa situação são os de renda fixa com retornos diretamente ligados à variação da inflação ou dos juros, os quais andam maiores do que a caderneta de poupança no momento, e com garantia de liquidez (possibilidade de resgate) diária.

Combinando essas condições, as opções mais indicadas, segundo os especialistas, são os CDBs (Certificados de Depósito Bancário) que pagam ao menos 100% da taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), os fundos DI que cobra zero de taxa de administração e o título da dívida pública chamado Tesouro Selic, o qual tem como remuneração a taxa básica de juros brasileira, atualmente em 15% ao ano. Tais produtos podem ser adquiridos nos aplicativos dos bancos, em plataformas de investimento e no site do Tesouro Direto.

Em alguns casos, até mesmo a chamada "caixinha" do banco é interessante se estiver rendendo 100% do CDI, porque é praticamente a Selic, ou seja, uma boa rentabilidade.

Aline Soaper, educadora financeira e especialista em comportamento de consumo

Quem vai viajar para o exterior também precisa conservar o valor dos seus recursos em moeda estrangeira. Mas não dá para tentar adivinhar qual vai ser a melhor hora para comprar dólares e euros, pois o mercado de câmbio é bastante instável.

O mais seguro é comprar aos poucos, parcelando até a data da viagem. Assim, a chance de pegar uma alta forte de uma só vez é menor.

Esperar o dólar cair para comprar tudo de uma vez normalmente é o erro da maioria das pessoas. A aposta pode dar errado e custar caro.

Renan Diego, consultor financeiro à frente da edtech Produtividade Financeira

A fim de manter a consistência da estratégia de investimento pré-férias, o viajante pode programar transferências mensais para uma conta separada ou uma corretora, reduzindo a tentação de gastar.