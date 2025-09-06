Pix soma 290 milhões de transações em um único dia e bate recorde

O Pix, sistema instantâneo de transferências financeiras do BC (Banco Central), bateu um novo recorde ao superar 290 milhões de transações em um único dia. A marca foi registrada ontem, resultado da transferência de R$ 164,8 bilhões, volume também recorde.

O que aconteceu

Sistema Pix totaliza 290 milhões de transações em um único dia. O volume recorde de transferências correspondeu ao processamento de um valor financeiro de R$ 164,8 bilhões, segundo informações divulgadas pelo BC (Banco Central).

O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional.

BC, em nota

Volume recorde coincide com pagamento salarial dos brasileiros. A sexta-feira representou o quinto dia útil do mês de setembro. O prazo é frequentemente utilizado pelas empresas para a remuneração dos funcionários com carteira assinada.

Recorde anterior havia sido alcançado no dia 6 de junho. Na ocasião, o quinto dia útil daquele mês resultou em 276,7 milhões de transações pelo Pix, sistema instantâneo de transferências criado em novembro de 2020.

Pix já é a forma de pagamento preferida do brasileiro. Segundo levantamento realizado pelo BC no ano passado, o meio de pagamento instantâneo é usado por 76,4% da população. O percentual supera o uso dos cartões de débito (69,1%) e crédito (51,6%) e do dinheiro (68,9%).