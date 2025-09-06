Topo

Economia

BB desiste de processar advogados por recomendações na crise do agro

Colheita de soja - Diego Vara/Reuters
Colheita de soja Imagem: Diego Vara/Reuters
e Lucas Borges Teixeira

Do UOL, em Brasília

06/09/2025 14h51

O Banco do Brasil desistiu de processar escritórios de advocacia que orientarem clientes do agronegócio com dívida com a instituição a pedir recuperação judicial.

O que aconteceu

A decisão foi tomada após a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) acionar a Justiça. A presidente do banco, Tarciana Medeiros, havia dito em entrevista, no meio de agosto, que analisava interpelar judicialmente os escritórios que orientassem produtores rurais a pedir recuperação judicial em vez de renegociar as dívidas.

Os pedidos de recuperação judicial do agro são parte da crise que abalou o Banco do Brasil. No último trimestre, o BB, principal financiador do agronegócio no país, registrou R$ 12,73 bilhões em atrasos de mais de 90 dias nos pagamentos do setor.

O desfalque puxou uma queda de 60% no lucro no segundo trimestre. Dos R$ 12,73 bilhões devidos, R$ 2,27 bilhões são fruto de recuperações judiciais.

Procurados, o Banco do Brasil e a OAB não comentam. A informação foi obtida pelo Estadão e confirmada pelo UOL.

Banco monitora devedores

O Banco do Brasil monitora hoje 808 clientes sob recuperação, num total de R$ 5,4 bilhões. Parte do valor não entrou no balanço pois se refere a pagamentos cujo vencimento ainda não ocorreu.

A crise para justificar os processos é atribuída a diversos fatores: pandemia, altos juros, falta de financiamento acessível, entre outros. Há outras questões, no entanto, que vêm escapando às análises macroeconômicas, apurou o UOL: má-fé e fraude, com pedidos de recuperações judiciais que não se enquadram na lei.

Como o UOL mostrou, escritórios de advocacia oferecem esse tipo de serviço, e o assunto chegou ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça). No fim de maio, o ministro Mauro Campbell Marques, corregedor-nacional de Justiça, abriu uma comissão especial "para o aprimoramento da atuação do Poder Judiciário nos processos de recuperação judicial e falência de produtores rurais".

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

BB desiste de processar advogados por recomendações na crise do agro

'Elite' do gado, Wagyu busca ampliar presença no Brasil e no Japão

'Modelo de negócio da AmBev não é o único para empreender', afirma CEO

'IA vai mudar perfil das corretoras', afirma CEO da Pipo Saúde

Após aval internacional, suco de uva brasileiro mira novos mercados

PIS/Pasep: mais de 740 mil ainda não sacaram abono salarial; veja o prazo

Veja as 79 instituições que terão limite de R$ 15 mil no Pix e TED

O dia em que Bill Gates 'freelou' atendendo clientes na empresa da filha

Tesla oferece bônus de R$ 5,4 trilhões a Musk por desempenho; veja metas

Fintechs reduzem o custo do crédito bancário no Brasil, mostra estudo

Tribunal do Cade aprova incorporação da BRF pela Marfrig