BB desiste de processar advogados por recomendações na crise do agro

O Banco do Brasil desistiu de processar escritórios de advocacia que orientarem clientes do agronegócio com dívida com a instituição a pedir recuperação judicial.

O que aconteceu

A decisão foi tomada após a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) acionar a Justiça. A presidente do banco, Tarciana Medeiros, havia dito em entrevista, no meio de agosto, que analisava interpelar judicialmente os escritórios que orientassem produtores rurais a pedir recuperação judicial em vez de renegociar as dívidas.

Os pedidos de recuperação judicial do agro são parte da crise que abalou o Banco do Brasil. No último trimestre, o BB, principal financiador do agronegócio no país, registrou R$ 12,73 bilhões em atrasos de mais de 90 dias nos pagamentos do setor.

O desfalque puxou uma queda de 60% no lucro no segundo trimestre. Dos R$ 12,73 bilhões devidos, R$ 2,27 bilhões são fruto de recuperações judiciais.

Procurados, o Banco do Brasil e a OAB não comentam. A informação foi obtida pelo Estadão e confirmada pelo UOL.

Banco monitora devedores

O Banco do Brasil monitora hoje 808 clientes sob recuperação, num total de R$ 5,4 bilhões. Parte do valor não entrou no balanço pois se refere a pagamentos cujo vencimento ainda não ocorreu.

A crise para justificar os processos é atribuída a diversos fatores: pandemia, altos juros, falta de financiamento acessível, entre outros. Há outras questões, no entanto, que vêm escapando às análises macroeconômicas, apurou o UOL: má-fé e fraude, com pedidos de recuperações judiciais que não se enquadram na lei.

Como o UOL mostrou, escritórios de advocacia oferecem esse tipo de serviço, e o assunto chegou ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça). No fim de maio, o ministro Mauro Campbell Marques, corregedor-nacional de Justiça, abriu uma comissão especial "para o aprimoramento da atuação do Poder Judiciário nos processos de recuperação judicial e falência de produtores rurais".